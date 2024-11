MotoGp: Bagnaia ottimista sulla nuova Ducati, Tardozzi coccola Marquez e Martin è già innamorato della sua Aprilia

Giornata di test a Barcellona in vista della prossima stagione della MotoGP: tutti contenti in casa Ducati con Bagnaia e Marquez che si scambiano consigli e ora l’Aprilia spera con Martin

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Prima giornata di test senza “drammi” a Barcellona in vista della prossima stagione di MotoGp. I piloti hanno potuto provare le moto che useranno (o almeno una versione) nel prossimo campionato. C’era grande attenzione sulla Ducati con la nascita della nuova coppia nel box tra Bagnaia e Marquez. Ma anche attesa per conoscere il primo responso del campione del mondo Martin sulla sua nuova Aprilia.

Bagnaia ottimista: “Test molto positivi”

Bagnaia prova ad analizzare le prove sulla pista di Montmelò in cui ha lavorato su tre moto diverse: “Abbiamo fatto dei buoni test. La moto nuova è andata abbastanza bene, anche se sicuramente ci sarà diverso lavoro da fare. Per certi aspetti mi è piaciuta molto per altri invece ho preferito la ’24. Quindi ci sarà da lavorare per capire come sfruttare questa nuova moto. Il passo era buono, quindi è stata una buona giornata. Ho usato anche un “ibrido” solo col motore nuovo, tutte e tre avevano dei pro e dei contro. La 2025 mi è piaciuta per la stabilità sul veloce. Le differenze sono molto poche. Ho cercato di fare degli schemi su tutte le cose che ho sentito, l’anno scorso forse su certi aspetti non sono stato puntiglioso, credo che la moto nuova possa diventare migliore di quella dell’ultimo anni”.

Test a Barcellona: i risultati

Tardozzi si coccola Marquez

La grande novità in casa Ducati è rappresentata dall’arrivo di Marc Marquez, figura ingombrante forse per Bagnaia ma pilota di spicco per la casa di Borgo Panigale e i test lasciano sensazioni positive: “Ci ha detto che la moto nuova è più facile da guidare – dice Davide Tardozzi – è stato subito contento anche se il suo è stato un gran salto dalla moto del 2023 a quella del 2025. La sua soddisfazione era evidente e abbiamo lavorato molto anche con le gomme usate. Pecco ci ha fatto un punto minuzioso della situazione e si è confrontato con Marc, ora abbiamo a disposizioni tanti elementi per poter lavorare”.

Martin e la sua “bella” Aprilia

Giornata di test anche per il neo campione del mondo Jorge Martin che ha avuto la possibilità di provare per la prima volta la sua Aprilia e per lo spagnolo sembra essere stata una giornata positiva visto che una delle prime parole che ha usato all’interno del box è stata “bella” per descrivere la sua nuova moto. E l’ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola conferma queste sensazioni: “L’ambiente che si respira nel box con i nuovi arrivati mi è piaciuto tantissimo. Eravamo un po’ in ansia per quello che dicevano Jorge e Marco (Bezzecchi, ndr) ma entrambi sono rimasti molto contenti, la moto è piaciuta più di quanto pensassimo. Hanno preferito la versione 25 a quella 24 e questo ci dà una strada da seguire durante l’inverno”.