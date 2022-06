05-06-2022 16:21

È durato meno di una curva il GP di Catalogna per Pecco Bagnaia, sbattuto fuori subito dopo la partenza da Nakagami (che ha steso anche il povero Alex Rins, finito in clinica mobile per un problema al posto e alla gamba).

Un vero peccato per Pecco, ma sono stati tantissimi gli italiani a finire per terra in questo GP. Queste le parole del centauro della Ducati subito dopo la fine della corsa a Sky Sport:

“Sono felice che Nakagami stia bene e che non ci siano problemi. Alla prima curva del primo giro non è necessario fare così, specialmente se parti 12°: hai già recuperato posizioni, stai calmo. Lui è solito fare cose cosi e non è bello perché sono caduto io. Le corse sono anche così, è capitato a me qualche weekend fa. Adesso arrivano piste dove ci è possibile fare bene e recuperare punti, non è semplice con un Quartararo così in forma e che ha ritrovato la quadra della moto. Lo scorso anno stavamo a 70 punti e abbiamo finito a -26, proveremo a migliorare”.

Bagnaia poi approfondisce la caduta del quale è stato vittima:

“Non ci sono piloti cattivi, nessuno vuole farti cadere. Lui ha rischiato per se stesso, ha colpito forte con la testa sulla mia gomma. Dopo così tanti anni sono errori che non ti puoi permettere. L’ho difeso quando è caduto con Rins, ma oggi mi pare che non abbia molte scusanti, sono cose che in MotoGP non possono accadere. Nakagami ha proprio chiuso il cervello, ha staccato in un modo che sarebbe finito nella ghiaia, ma alla fine, non si sarebbe mai fermato. Ci fosse una regola che mi danno 20 punti dato che ero veloce direi ok, però abbiamo fatto 0 come a Le Mans. Qualche errore capita anche a me, un po’ come team, a volte capitano queste cose e non ci puoi fare niente. La cosa fondamentale è essere consapevoli della nostra velocità. Sono felice di avere un avversario come Quartararo. Tutti tirano in ballo i magnifici quattro, ma Quartararo è uno dei piloti più forti ce ci siano mai stati ed è bello che sia così”.