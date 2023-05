MotoGP, Bagnaia se la prende con Marquez: "Strategia che non condivido"

Il campione del mondo ha commentato la tattica dello spagnolo, che ha preso più volte la sua scia nelle libere di Le Mans.

12-05-2023 19:24

Pecco Bagnaia è il campione del mondo in carica nonché attuale leader della classifica iridata dopo il ritorno alla vittoria nell’ultima gara disputata a Jerez de la Frontera. Il pilota della Ducati è il punto di riferimento del Mondiale MotoGP e molti nelle prove tentano di seguire la scia, come fa già da diverso tempo un certo Marc Marquez, rientrato in pista proprio a Le Mans per il GP di Francia.

Nelle prove libere della corsa francese è successo ancora, con Marquez in diverse occasioni a seguire la scia di Bagnaia. Cosa che stavolta non è andata affatto giù al ducatista, come spiegato a Sky Sport: “In Malesia lo scorso anno stava facendo la stessa cosa, ma poi sono caduto e lui si è messo in prima fila da solo. È Marc Marquez, tutti sappiamo la sua velocità, quindi è una strategia che non condivido”.

Bagnaia ha quindi tenuto a precisare una differenza fra lui e Marquez: “Io sono proprio diverso, voglio stare da solo in qualifica o quando faccio il time attack. Lui ha la sua strategia e la sta portando a un altro livello secondo me: quando chiudi, lui rimane lì. Se ti fermi con i piedi per terra, lui fa la stessa cosa. È una strategia ancora più evoluta nell’attaccarsi rispetto a prima”.

Sulla prestazione odierna, chiusa con il nono tempo, ha invece detto: “L’ultimo run mi ha aiutato molto a essere tranquillo, perché prima ero abbastanza preoccupato. Stamattina andava tutto benissimo, ma poi dal time attack è stato tutto difficile. Era solo una gomma che non andava, ma ho perso quasi 50 minuti. Per questo siamo abbastanza sicuri che domani andrà meglio e sono contento di essere nella top 10”.