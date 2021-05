MotoGp: Bagnaia si conferma al Mugello, Valentino Rossi in crisi

Non migliora la situazione di Valentino Rossi al Mugello. Il Dottore, in difficoltà per tutta la giornata di venerdì, non è riuscito a trovare rimedi nel corso della notte e con la sua Yamaha Petronas si è piazzato al diciottesimo posto nella terza sessione di libere del Gran Premio d’Italia. Sulla sua pista più amata il Dottore resta in difficoltà nei cambi di direzione e in frenata: per la gara le sensazioni sono pessime.

Bagnaia ha fatto di nuovo registrare il miglior tempo in 1’45.456, davanti a Fabio Quartararo e Brad Binder. Nella top ten anche l’altro ducatista Jack Miller, Johan Zarco, Alex Rins, Miguel Oliveira, Joan Mir, Pol Espargarò e Franco Morbidelli per un soffio.

Dovranno fare il Q1 Maverick Vinales e Marc Marquez, rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto.

Tutti i tempi

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1’45.456

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1’45.613 0.157 / 0.157

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 362.4 1’45.652 0.196 / 0.039

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 357.6 1’45.701 0.245 / 0.049

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 357.6 1’45.725 0.269 / 0.024

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1’45.754 0.298 / 0.029

7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 357.6 1’45.791 0.335 / 0.037

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 352.9 1’45.825 0.369 / 0.034

9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’45.858 0.402 / 0.033

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.6 1’45.865 0.409 / 0.007

11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’45.895 0.439 / 0.030

12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1’46.013 0.557 / 0.118

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 357.6 1’46.015 0.559 / 0.002

14 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 357.6 1’46.103 0.647 / 0.088

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 346.1 1’46.311 0.855 / 0.208

16 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 352.9 1’46.332 0.876 / 0.021

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 352.9 1’46.355 0.899 / 0.023

18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 348.3 1’46.358 0.902 / 0.003

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 349.5 1’46.447 0.991 / 0.089

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 356.4 1’46.627 1.171 / 0.180

21 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 351.7 1’46.853 1.397 / 0.226

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 351.7 1’47.247 1.791 / 0.394

OMNISPORT | 29-05-2021 11:00