MotoGP, Bagnaia: "Suona bene sentire che sono Campione del Mondo"

06-11-2022 15:47

Pecco Bagnaia è campione del mondo della MotoGP 2022 arrivando al nono posto nel Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento di questa stagione.

Pecco porta l’Italia sul tetto del mondo a 13 anni dall’ultimo successo Mondiale di Valentino Rossi con la Yamaha M1, e torna a vincere un italiano su moto italiana dopo ben 50 anni, dal successo di Giacomo Agostini sull’Agusta. Anche per Ducati è un bellissimo giorno, con la casa di Borgo Panigale che torna sul tetto del mondo dopo 15 anni dal successo dell’australiano di Casey Stoner sulla Desmosedici G7.

Queste le parole di Pecco Bagnaia da campione del mondo, riportate da Formulapassion.it:

“Come mi sento in questo momento? Alla grande, suona bene ascoltare la gente dire che sono campione del mondo. È stata una corsa tostissima, la più complicata di tutta la stagione, desideravo concludere nei primi cinque, ma dopo 3 o 4 giri la gomma davanti ha cominciato a scivolare parecchio e ho dovuto alzare il ritmo. Alla fine la cosa fondamentale era concludere la corsa per vincere il titolo mondiale, sono contentissimo e dico grazie a tutte le persone che hanno contribuito a questo enorme risultato. È un’emozione unica, abbiamo lavorato tantissimo per conquistare questo mondiale”.