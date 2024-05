MotoGP, GP Catalogna: Bagnaia e il problema del grip. "Sembra di stare al ranch, ma possiamo migliorare"

Dopo il venerdì di prove al GP di Catalogna Francesco Bagnaia parla delle difficoltà delle Ducati sulla pista di Barcellona, soffermandosi sulla questione del grip. Ma rassicura sui passi avanti, e indica dove si debba migliorare

Le Ducati non spiccano nella prima giornata del weekend di Barcellona, dove si corre il GP di Catalogna: le pre-qualifiche ci hanno restituito un podio dove le Desmosedici sono assenti, rintracciabili solo a partire dal quarto posto occupato da Francesco Bagnaia. E a completare il quadro il fatto che solo le GP24 hanno imbroccato la strada della top ten, con i modelli meno recenti invece scivolati fuori (e difatti Marc Marquez, in sella alla GP23, ha chiuso 12esimo e quindi dovrà giocarsela in Q1, senza poter accedere direttamente al Q2).

GP Catalogna, Aprilia e KTM protagoniste del venerdì. Ducati insegue

Le altre case si sono prese la scena con l’Aprilia di Aleix Espargarò, autore del miglior tempo nelle P a poche ore dall’annuncio del suo ritiro dall’attività di pilota. Sul podio anche KTM con Brad Binder, secondo, e Pedro Acosta per il team satellite GasGas Tech3 Factory Racing.

Lo scorso anno a svettare fu proprio la casa di Noale, e proprio con Espargarò. Difficile arrivare alla conclusione del fatto che i risultati delle pre-qualifiche possano essere la cartina tornasole di domenica, con ancora una volta Aprilia a lasciare il segno e il riscatto di altre realtà, come KTM, rispetto alla galassia Ducati. Sta di fatto che l’incognita principale che potrebbe cambiare i rapporti di forza attuali è rappresentata dal grip sulla pista, in particolare se le temperature in questi giorni si alzeranno. Il circuito del Montmelò infatti offre poca aderenza, cosa che non gioca a favore delle Desmosedici. E anche quest’anno lo spartito sembra offrire le stesse note, come ha spiegato Bagnaia nelle interviste a conclusione di questo venerdì catalano.

Bagnaia: “Domani faremo un passo avanti. Il grip? Possiamo bilanciare con altro”

Pecco, dopo aver sottolineato lo scarso grip del circuito, ha riconosciuto il fatto che Aprilia e KTM possono avere “un pelino di vantaggio”, ma più nella prima giornata. “Questa è una cosa che di solito riusciamo poi a colmare – ha proseguito -: già oggi abbiamo fatto un passo avanti, domani penso ne faremo un altro”.

Quindi il pilota campione del mondo regnante ha spiegato: “Non sono riuscito a fare un grande giro con il time attack, ma comunque ci è venuto abbastanza bene e siamo già ad un livello molto alto. In frenata la GP24 aiuta di più rispetto alla GP23, perché riesci a fermarti forte e poi entrare bene. Abbiamo certamente meno grip, ma è un qualcosa che domani possiamo bilanciare. La pista oggi era abbastanza calda, con 35-40 gradi sull’asfalto, che però è un disastro: non c’è grip e non riesci a spingere”.

“Appena tocchi il gas la moto ti parte dietro”

E qui sorge il problema: “Per portare in temperatura la gomma media ci vogliono almeno sei giri. La soft è pronta da subito ma probabilmente non riesci a finire la gara con quella, quindi è molto difficile trovare il compromesso ideale. Ma comunque la situazione è la stessa per tutti e sappiamo dove andare a lavorare”. Secondo Bagnaia la gomma sia in ingresso che all’apertura del gas “ti parte dietro”, perciò è fondamentale “controllare il bilanciamento della moto con il peso”. “È una carenza di grip a tutto tondo: in curva 3 e 4 sembra di essere sugli sterrati del Ranch. Appena tocchi il gas ti parte e quindi devi gestirlo“.

“Dobbiamo essere costanti con la gomma”

Lo scorso anno Pecco non concluse la gara per via dell’incidente che ha rischiato di compromettere la sua stagione, cosa che fortunatamente non avvenne. Resta comunque il confronto con Aprilia sulla pista catalana: “Loro avevano più trazione, anche se non moltissima, ma alla fine facevano la differenza negli ultimi giri. Noi abbiamo fatto a mio avviso dei passi avanti con la frenata e l’ingresso. Quello che dobbiamo migliorare è la costanza della gomma, perché se vogliamo andare forte dobbiamo sfruttarla un po’ di più”.

Tardozzi: “Saremo più competitivi rispetto al 2023”

Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha anch’egli sottolineato il fatto che ci siano stati dei passi avanti, in particolare rispetto alla stagione precedente: “Entrambi i piloti [Enea Bastianini ha concluso le pre-qualifiche all’ottavo posto, ndr] hanno ancora qualcosa da dover sistemare, ma si tratta di dettagli. E penso che saremo più competitivi rispetto allo scorso anno. Ci aspettavamo una performance del genere da Aprilia, ma ci aspettiamo al tempo stesso di provare a batterli”.

