MotoGP Barcellona, Gp Catalogna: orario, info, dove vederlo in tv e in streaming

Mondiale MotoGP 2024, a Barcellona sul cirucito del Montmelo si corre il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento della stagione: Bagnaia cerca la vittoria contro i padroni di casa Marquez e Martin. Dove vedere qualifiche, Sprint e gara in tv

Dopo una settimana di pausa, la MotoGp torna ad accendere i motori con il sesto appuntamento in calendario nel MotoMondiale 2024. Si corre sul circuito di Catalogna a Montmelò. Barcellona. Dopo il trionfo tutto Ducati al Gran Premio di Francia, dove Jorge Martin, Marc Marquez e Francesco Bagnaia hanno dato spettacolo a Le Mans, i tre protagonisti e principali contendenti al titolo sono pronti a darsi battaglia anche sulle curve del circuito spagnolo. E allora vediamo a che ora e dove sarà possibile vedere in tv il Gran Premio di Catalogna con gli appuntamenti in diretta e gratis del week end tra prove, qualifiche, Sprint Race e gara.

Il circuito e i precedenti del Gp Barcellona MotoGP

Situato a Montmelò, a venti chilometri a nord-est di Barcellona, il circuito di Catalogna venne inaugurato nel 1991 con la Formula 1. L’anno seguente ospitò la prima gara motociclistica, inizialmente denominata Gp d’Europa prima di diventare GP di Catalunya. Il tracciato si estende su 4700 metri e presenta 14 curve, di cui 6 a sinistra e 8 a destra, con una larghezza media di 12 metri.

L’aspetto fondamentale del circuito è il rettilineo lungo oltre un chilometro, particolarmente significativo considerando che la sua seconda parte è in discesa e potrebbe rivelarsi un dettaglio determinante per la gara. Il circuito rappresenta una sfida impegnativa per i sistemi di frenata dei veicoli. La sua particolarità risiede anche nella scarsa aderenza dell’asfalto, soprattutto in condizioni di temperature elevate.

Il record del circuito appartiene a Francesco Bagnaia, che nel 2023 ha segnato un tempo di 1:38.639 alla guida della sua Ducati. Valentino Rossi, invece, detiene il primato di vittorie sul circuito catalano, con un totale di 10 successi. Lo scorso anno, è stato Espargaro con l’Aprilia a tagliare per primo il traguardo, seguito da Vinales su Aprilia e Martin su Ducati. Indimenticabile la terribile caduta di Francesco Bagnaia, uscito miracolosamente illeso nonostante gli fosse passata una moto sopra la gamba.

MotoGp, GP Catalogna: dove vederlo in diretta tv e streaming

Il weekend del Gran Premio di Catalogna partirà venerdì 24 maggio con le prove libere 1 e le pre qualifiche. Si prosegue sabato 25 con le prove libere 2, le qualifiche e la Sprint. Domenica ci sarà la gara, con inizio fissato alle 14. Appassionati e tifosi potranno seguire l’intero spettacolo della MotoGp in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e NOW. Sarà possibile seguire in diretta e in maniera gratuita su TV8 le qualifiche e la Sprint, mentre la gara verrà trasmessa in differita alle 16.

Il programma su Sky e Now Tv

Venerdì 24 maggio

Prove libere 1 ore 10:40

Pre qualifiche ore 14:55

Sabato 25 maggio

Prove libere 2 ore 10:05

Qualifiche ore 10:45 ( diretta Tv8 )

) Sprint ore 14:55 (diretta Tv8)

Domenica 26 maggio