MotoGP, Bastianini: "È un vero peccato, ho forzato la frenata"

29-05-2022 16:36

Che brutto GP d’Italia per l’alfiere del team Gresini Enea Bastianini, che scattato dalla decima posizione è scivolato quando stava recuperando posizioni è si è sdraiato nella ghiaia.

Peccato per uno dei centauri più attesi di tutto il Gran Premio, che perde anche parecchi punti in ottica mondiale. Queste le sue parole al termine della gara al Mugello:

“È una sfortuna perché stavo girando molto bene, quella caduta non ci voleva. Non sono mai costante in tutto quest’anno, oggi poteva essere un alto, ma è andata come è andata. La partenza è stata difficile, la moto si è impennata, ma quando ho avuto pista libera andavo davvero veloce. Sono dispiaciuto, quando sono arrivato nel gruppetto dei migliori ho forzato la frenata”.