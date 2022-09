MotoGP, Bastianini: "Finisco con l'amaro in bocca"

23-09-2022 14:26

Non è stata una buona sessione di prove libere per l’alfiere Gresini Enea Bastianini in Giappone, che è finito nella ghiaia nel momento più importante ed ha chiuso fuori dalla top-10. Per domani le previsioni danno pioggia, e dunque il rischio per Enea è quello di rimanere vicino alla sua posizione attuale.

Queste le sue parole:

“Avevo un ottimo passo e, per quanto è capitato, chiudo con rimpianto. Ho iniziato per provare a conoscere la pista con la MotoGP e per capire bene le traiettorie. Dopo, quando ho incominciato a spingere, ho compreso che non andavo male, e, quando abbiamo cambiato le gomme, abbiamo fatto una piccola modifica con la quale mi sono trovato immediatamente a mio agio. Durante il time attack, però, la moto si è chiusa alla curva 5 e sono finito nella ghiaia”.