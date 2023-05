MotoGP, Bastianini salta anche Le Mans: sulla Ducati ci sarà Petrucci

Il pilota romagnolo non ha ancora recuperato dall'infortunio, così verrà sostituito dal ternano, quest'anno in Superbike.

Il calvario di Enea Bastianini non può ancora dirsi concluso. L’infortunio alla spalla, con tanto di frattura della scapola dopo la caduta nella prima Sprint dell’anno a Portimao, non è del tutto superato. Pertanto, il pilota romagnolo non correrà nel prossimo Gran Premio di Francia con la Ducati ufficiale sulla pista di Le Mans. A sostituirlo ci penserà l’ex MotoGP Danilo Petrucci, quest’anno in Superbike nel Barni Spark Racing Team.

Dopo l’infortunio in Portogallo, Bastianini ha poi saltato anche le gare di Argentina e Texas per provare a rientrare in pista nell’ultima gara di Jerez de la Frontera. Lì in Spagna ha alzato bandiera bianca dopo tre sessioni di prove libere, rinunciando così a qualifiche e gara. Il dolore è ancora tanto e non ha la forza necessaria per guidare al limite una moto fisica come la Desmosedici. In Francia aveva vinto nel 2022.

Queste le parole di Bastianini ai canali ufficiali Ducati: “Sono dispiaciuto di non poter partecipare al GP di Francia a Le Mans, dove lo scorso anno ho ottenuto una fantastica vittoria, ma purtroppo ancora non sono guarito. Dopo Le Mans ci saranno tre settimane di pausa durante le quali farò tutto il possibile per recuperare in tempo per l’appuntamento di casa al Mugello”. GP d’Italia che arriverà l’11 giugno.

Ecco, quindi, il grande ritorno di Petrucci con la Ducati in MotoGP, proprio a Le Mans dove vinse nel 2020: Queste le sue parole: “Sono molto contento di tornare a correre in MotoGP, anche se mi dispiace che Enea debba saltare un’altra gara. Sarà un onore poter provare la moto campione del mondo e rimettere la tuta con la quale ho vinto in passato. È un’emozione indescrivibile e non vedo l’ora di tornare in pista”.