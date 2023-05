MotoGp, Bezzecchi leader nel Test a Jerez

Le Mooney VR46 dominano le otto ore sul circuito in cui si è imposto Francesco Bagnaia, Quartararo chiude terzo.

01-05-2023 19:47

Tutti in pista a Jerez, a ventiquattr’ore di distanza dal GP vinto da Francesco Bagnaia su Ducati, per i test dedicati agli aggiornamenti da apportare alle proprie moto.

Sono delle Mooney i migliori riscontri cronometrici (1:36.574 Marco Bezzecchi, a 104 millesimi Luca Marini) della giornata: terzo un adombrato Fabio Quartararo, con Fabio Di Giannantonio che precede la coppia Aprilia Maverick Vinales-Aleix Espargaro, che precede e segue il campione in carica (ha provato una forcella nuova per dare maggiore sostegno alla gomma anteriore); chiudono la top-10 Brad Binder, che sabato ha conquistato la Sprint Race e che si è occupato di migliorie sul fronte aerodinamico, Jorge Martin e Alex Marquez. Assenti causa infortunio Marc Marquez, Enea Bastianini e Miguel Oliveira, fratturatosi ieri la spalla sinistra (e sostituito da Lorenzo Savadori).

Questi i tempi odierni:

1 M. BEZZECCHI 1:36.574

2 L. MARINI +0.104

3 F. QUARTARARO +0.151

4 F. DI GIANNANTONIO +0.389

5 M. VIÑALES +0.390

6 F. BAGNAIA +0.450

7 A. ESPARGARO +0.486

8 B. BINDER +0.494

9 J. MARTIN +0.515

10 A. MARQUEZ +0.615

I microfoni di ‘Sky Sport’ raccolgono le parole di Luca Marini e Fabio Quartararo: “Oggi ero un po’ più veloce nel passo gara rispetto al weekend, però i problemi sono rimasti. In curva 4 e in curva 8 non riesco a far girare bene la moto, anche oggi perdevo più o meno un decimo. Qua a Jerez soffriamo, ho provato tante cose nuove: alcune le porterò a Le Mans, altre le voglio rivedere“ spiega l’alfiere della Mooney;.“Non utilizzeremo la nuova aerodinamica, il nuovo telaio è difficile da valutare e cosi lo scarico. Le Mans? È sempre difficile superare, proverò a fare una buona qualifica, sarà cruciale” preannuncia l’iridato 2021.