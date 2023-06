MotoGp, Bezzecchi primo e scontento

Il pilota riminese: "Buon time attack, ma va migliorato il passo gara".

16-06-2023 17:26

Cercherà di mettersi alle spalle un opaco Mugello Marco Bezzecchi, che, pur centrando la migliore prestazione nelle PL2 e nella classifica combinata, non si sente ancora a suo agio al Sachsenring.

Il talento della ‘Moneey VR46’ spiega difatti a ‘Sky Sport’: “La giornata è andata bene nel complesso, ma manca ancora qualcosa sul passo. Ringrazio il team che ha piazzato una modifica last-minute per il time attack: ho potuto così curvare meglio. Ho realizzato un buon giro, ma devo ancora mettere a punto la moto: per intenderci, al Mugello ero più a posto, ma forse sono io a trovare un migliore adattamento alle piste veloci”.

Le condizioni meteo non sono alibi che regge: “Al percorso di crescita manca comunque qualcosa, non vedo l’ora di analizzare i dati e capire se in qualche punto posso modificare la guida. Quando c’è stato il time attack mi sono sentito bene, ma con la gomma da tempo si va meglio; devo capire se posso spingere quando la gomma è usata”.