MotoGP, Bezzecchi: rissa sfiorata con Marquez, cosa è successo. "Pilota sporco e impunito", Marc si presenta già male in Ducati

Marco Bezzecchi durissimo con Marquez: “È il pilota più sporco della MotoGP”. Il pilota del Mooney VR46 ha cercato un confronto con lo spagnolo nel suo motorhome dopo lo scontro del primo giro al Gp di Valencia: “I commissari non lo toccano mai”.

27-11-2023 10:09

Finale con coda velenosa al Gran Premio di Valencia che ha chiuso il Mondiale MotoGP 2023 con la vittoria stupenda del titolo da parte di Francesco Bagnaia. Ma mentre al box Ducati Lenovo si festeggiava il bis iridato di Pecco c’era Marco Bezzecchi che col veleno in corpo ha sfiorato la rissa con Marc Marquez.

Il Bez è piombato nel motorhome della Honda accusando lo spagnolo di averlo fatto cadere nel primo giro. Sono volati paroloni, dalle diverse ricostruzioni pare che Bezzecchi sia stato placcato dal personale del team di Marquez, cosa che però non gli impedito di riversare tutte le sue imprecazioni poco gentili verso il pilota spagnolo accusato poi nelle interviste post gara con parole altrettanto dure.

Insomma anche se il 7 volte campione del mondo correrà l’anno prossimo col Team Gresini, quindi non in squadra col Bez, di certo Marquez ha già avuto un “benvenuto” sui generis nel mondo Ducati.

Gp Valencia, contatto Marquez-Bezzecchi: scintille ai box

Gran Premio di Valencia, al primo giro, mentre Bagnaia e Martin sono già in lotta per la prima posizione, nelle posizioni subito dietro Bezzecchi e Marquez sono vicini. In curva 3 Marc prova il sorpasso all’interna ma entra troppo forte, tocca la Ducati VR46 del Bez e di fatto lo accompagna all’esterno facendolo cadere.

Gara finita praticamente ancora prima di cominciare per Bezzecchi. Che però non la manda già. La sorte vuole che di lì a poco Marquez praticamente riceva lo stesso trattamento da parte di Jorge Martin. Al 7° giro Martinator nel tentativo di recuperare il prima possibile posizioni su Bagnaia, dopo il quasi tamponamento del terzo giro, finisce per centrare la Honda del connazionale, finendo fuori entrambi.

Bezzecchi-Marquez, rissa sfiorata. Marquez torna così mestamente ai box, la sua ultima gara con Honda prima di passare in Ducati è finita anzitempo. Ma ad aspettarlo al box HRC non ci sono solo i suoi meccanici pronti comunque a salutarlo e ringraziarlo per le tante vittorie, ma c’è anche Bezzecchi che fa irruzione nel box Honda. Secondo alcuni giornalisti spagnolo presenti volano parole grosse da parte del Bez che accusa Marquez di averlo fatto cadere.

MotoGP, Bezzecchi al veleno su Marquez: “Pilota sporco”

“Márquez ha deciso di terminare la mia gara alla terza curva – Con queste parole, dopo la gara di Valencia, Marco Bezzecchi ha spiegato quanto successo in pista e fuori – Non c’è niente da spiegare, mi ha colpito e sono caduto. Questo è quello che è successo. Per fortuna sto bene, ho un po’ di dolore alla spalla e al piede sinistro”. Con tanto di accusa sull’impunità dello spagnolo: “Perché lui è Marc Márquez e nessuno gli fa niente lui”.

Nelle interviste successive Bezzecchi ci è sempre andato giù pesante su Marquez: “Il suo stile non merita molte spiegazioni. Hanno deciso di non mostrare il replay perché l’azione era molto sporca. È Márquez, quindi nessuno può toccarlo. Indagano, ma non fanno nulla. Gli steward non toccano mai Marc e lui è il pilota più sporco della MotoGP”. Poi è tornato sulla sua “spedizione punitiva” in Honda:

“Dovevo andare a parlare con Márquez. Almeno volevo chiarirlo, ma, evidentemente, non c’era modo di chiarirlo con lui. È un peccato, ma… amen. Gli ho chiesto perché avesse deciso di buttarmi e lui, come sempre, ha cercato di dire che non mi aveva visto. Ma con il colpo che mi ha dato è davvero difficile che non me lo faccia. Ci sono piloti un po’ più corretti e altri un po’ meno. Io sono uno di quelli che non si lamenta dei litigi, nemmeno quando un altro mi viene incontro. In Thailandia, infatti, Márquez è venuto direttamente da me e io non gli ho detto proprio niente, perché le risse sono risse, ecco. Ma quando lanci un altro pilota, secondo me, è troppo. Ma è stato così. I commissari, ovviamente, non hanno fatto nulla, come sempre. E basta, purtroppo la stagione è finita così”.

Bezzecchi lo accusa, la difesa di Marquez:

Marc Marquez si è difeso così dalle parole di Marco Bezzecchi che ai microfoni di Dazn Spagna ha definito ‘personaggio’:

“Non perderò tempo con lui. Sì, è venuto al motorhome, ha fatto qualche commento che non sarebbe appropriato. Penso che si pentirà di quello che ha detto, ma quando sarà maturo ancora di più. Le immagini sono chiare, se provi a mantenere l’esterno per restituire il sorpasso alla curva 4 hai molte probabilità di cadere”.

