MotoGP, Binder: "Molto soddisfatto, ho lottato tanto"

25-09-2022 10:36

Il podio gli mancava dalla prima gara dell’anno in Qatar. E in Giappone Brad Binder ci è tornato, chiudendo anche questa volta al secondo posto grazie al sorpasso nel finale sulla Ducati di Jorge Martin. Il sudafricano della Ktm ha commentato così il bel risultato: “Sono molto soddisfatto di come sia finita la gara. Ho lottato tanto durante tutta la gara”.

“Sulla gomma dura, con la quale non avevo mai girato, ho dovuto trovare le giuste regolazioni – le parole di Binder dopo la corsa -. Ho cercato di dare il massimo anche verso la fine e credo che ci siamo davvero meritati questo podio. Con tutti gli sforzi che abbiamo fatto siamo felici di aver chiuso così“.