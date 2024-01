MotoGP, buon compleanno Bagnaia: dalla futura sposa Domizia alla sorella Carola auguri social e la richiesta di Tamberi

Oggi, 14 gennaio, è il compleanno del due volte campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia che compie 27 anni e che ha ricevuto gli auguri social da tutto il mondo della MotoGP in particolare dalla sorella Carola e dalla futura sposa Domizia Castagnini

14-01-2024 16:30

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

La MotoGP continua il suo letargo, apparente, in attesa dei primi test e poi dell’inizio del Mondiale 2024: si parte in Qatar il 10 marzo. Ma oggi 14 gennaio non è un giorno come gli altri per il MotoMondiale. Si celebra infatti il compleanno di sua maestà Francesco Bagnaia.

Il due volte campione del mondo della MotoGP, titolo confermato non meno di due mesi a Valencia, è stato ovviamente subissato di auguri dal mondo dei social, dai suoi tifosi, dalla sua famiglia a cominciare dalla sorella Carola e dalla sua fidanzata, nonchè futura sposa Domizia Castagnini. Mentre il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi si è fatto portavoce di una richiesta insolita.

Bagnaia compie 27 anni, gli auguri di Ducati e della MotoGP

In attesa di scendere nuovamente in pista per difendere ancora una volta il suo doppio titolo Mondiale MotoGP, 2022 e 2023, Francesco Bagnaia oggi, 14 gennaio, compie 27 anni. Non sono mancati gli auguri della Ducati e della MotoGP. Il team di Borgo Panigale ha scelto due foto indicative, una con tutta la scuderia ufficiale del team Lenovo e una dove Pecco è di fianco al gran capo Gigi Dall’Igna.

L’account ufficiale della MotoGP invece ha scelto una grafica a cartone animato che raffigura un Bagnaia in stile anime giapponese, giocatore di basket con la maglia numero 27, gli anni compiuti (vagamente somigliante a “Gigi la trottola” un veccchio cartone animato nippon arrivato anche in Italia negli anni ’80) che gioca a pallacanestro col suo cane Turbo anche lui in versione anime.

Bagnaia, gli auguri dalla famiglia: Carola e Domizia Castagnini

Bagnaia ha passato la vigilia del suo compleanno al ranch di Tavullia ospite di Valentino Rossi impegnato nella nona edizione della 100 Km dei Campioni organizzata dal 9 volte campione del mondo in cui è arrivato sesto in coppia con Bezzecchi e vinta proprio dalla famiglia Rossi, con la coppia formata da Vale e Luca Marini.

Pecco poi oggi ha ricevuto degli auguri speciali dalla sorella Carola, sempre al suo fianco, e dalla promessa sposa Domizia Castagnini. Le ragazze gli hanno dedicato delle storie su Instagram: Carola una loro foto da bambini, mentre Domizia un loro scatto nel paddock, “Buon compleanno all’amore della mia vita”, scrive.

Fonte: Instagram

Bagnaia, la richiesta social di Tamberi: “Mi insegni a piegare?”

Non auguri ma una “assurda” richiesta al tempo stesso simpatica è arrivata da Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico e mondiale di salto in alto in una storia di Instagram ha messo un video in cui si avvicina verso l’asticella per effettuare il salto. Tuttavia, Gimbo all’ultimo momento rinunciando a fare il salto, forse per un movimento sbagliato. Da qui il messaggio social taggando l’amico Bagnaia: “Pecco insegnami a piegare“. Del resto tra campioni del mondo…

MotoGP: Bagnaia, tra una settimana la nuova Ducati