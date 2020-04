MotoGp, cambia il futuro di Valentino Rossi: scenario sorprendente

L’emergenza Coronavirus sta travolgendo il mondo e anche la MotoGp sta subendo le devastanti conseguenze della pandemia. Il Mondiale difficilmente prenderà il via prima di giugno, ma secondo le ultime voci l’intera stagione potrebbe essere annullata perché, anche dopo il calo dei contagi in estate, i Paesi non permetteranno di attraversare i propri confini per paura di nuove ondate: diversi team potrebbero richiedere di congelare lo sviluppo tecnico e correre con la stessa moto anche nel 2021.

In questo caso si aprirebbe uno scenario clamoroso per Valentino Rossi. A dipingerlo è il capo del team Petronas Razlan Razali: “Abbiamo una discussione con Dorna su cosa succede se non ci saranno gare. Quest’anno dovremmo avere una grande opportunità di lottare per il Mondiale con Fabio Quartararo. Quindi se non ci saranno GP vogliamo continuare nel 2021 come il 2020 con lo stesso accordo. Questo è qualcosa per cui ci impegneremo”, sono le parole a TMCblog.com.

“Se non ci saranno gare presumo che nel 2021 tutti occuperanno la posizione in conformità all’accordo del 2020. Terremo Fabio con noi il prossimo anno”, le dichiarazioni riprese da corsedimoto.com. In questo caso, tutto slitterebbe di un anno: Valentino non si ritirerebbe e resterebbe nel team ufficiale Yamaha ancora per una stagione.

Nel caso questo scenario non si verifichi, il numero 46 potrebbe accasarsi nella prossima stagione proprio nel team Petronas, squadra satellite della Yamaha: “Sappiamo tutto di Valentino – continua Razali -, e anche di Lorenzo… ma il nostro obiettivo principale è rimanere una squadra che cresca anche giovani talenti, e ne abbiamo un paio in testa tra cui Xavi Vierge”.

SPORTAL.IT | 06-04-2020 16:09