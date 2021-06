MotoGP: cancellato il GP del Giappone, nuove date per Americhe e Thailandia

La federmotociclismo internazionale, la Irta e Dorna Sports hanno annunciato la nuova data per il Gran Premio delle Americhe ad Austin, la capitale dello Stato del Texas. La gara si disputerà il 3 ottobre, giorno in cui doveva svolgersi il Gran Premio del Giappone a Motegi e che è stato invece cancellato per le restrizioni di viaggio e logistiche a causa della pandemia. Il Gran Premio della Thailandia sul circuito di Buriram è stato invece posticipato di una settimana, dal 10 al 17 ottobre.

OMNISPORT | 23-06-2021 16:47