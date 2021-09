MotoGP, casco speciale per Valentino Rossi: è una dolce dedica

Un nuovo casco personalizzato, come tradizione impone in occasione dell’appuntamento iridato di Misano, ma l’ultimo di una lunghissima lista. Valentino Rossi onora l’ultima trasferta in Romagna della sua carriera in MotoGP, e inevitabilmente questa volta il suo omaggio è alla figlia in arrivo.

Valentino Rossi correrà infatti con un enorme fiocco rosa a coprirgli il capo, chiarissimo riferimento alla bimba che Francesca Sofia Novello sta aspettando. Il tutto su un elegante sfondo bianco. Non manca anche un messaggio, che ricorda non a caso i versi di “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti.

“Chissà. Chissà chi sei. Chissà che sarai. Chissà che sarà di noi. Lo scopriremo solo vivendo”, si legge sul casco di Valentino Rossi in un messaggio stampato in forma di bigliettino. Il modo migliore, forse, per salutare le piste e dare il benvenuto alla nuova vita che si avvicina. Per lui, per Francesca e soprattutto per la piccola in arrivo.

OMNISPORT | 18-09-2021 11:39