MotoGP, Domenicali ammette: "Ducati? Abbiamo sbagliato qualcosa"

La stagione di MotoGP per la Ducati ufficiale non è iniziata come si sperava. Bagnaia ha vinto sì due gare, ma ha lasciato per strada anche tanti punti. Peggiore la situazione per Miller, che lascerà la scuderia italiana prossimamente.

Tanti errori in casa Rossa e l’amministratore delegato della Ducati Claudio Domenicali lo ha ammesso: “Con il team ufficiale abbiamo sbagliato qualcosa all’inizio, Bastianini invece è partito subito fortissimo. Siamo stati un po’ sfortunati, l’ultima gara è difficile da commentare. Un risultato come quello (in Catalunya) penalizza il lavoro di centinaia di persone: c’è una gara intera e non va giocata alla prima curva”.

Adesso, per Bagnaia recuperare sul leader dei piloti Fabio Quartararo non sarà semplice e Domenicali lo sa: “Sicuramente il distacco è importante. La soddisfazione è che siamo veloci in ogni week-end di gara“. Però non basta, come dimostra la Ferrari.