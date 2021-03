MotoGp, Dovizioso: annuncio sul futuro dopo lo scampato pericolo

Lui non ci sarà nel week end di Losail dove tra due giorni prende il via il Mondiale MotoGp con il Gran Premio del Qatar. Eppure di Andrea Dovizioso si parla tantissimo. La sua assenza ai nastri di partenza del Motomondiale pesa quanto quella di Marc Marquez a cui ha conteso gli ultimi titoli prima della scorsa stagione. Il Dovi, ieri nel giorno del suo compleanno (auguri campione!) ha voluto fare un po’ di chiarezza su quello che sarà il suo 2021, specie dopo lo scampato pericolo dell’incidente patito domenica e alla luce dell’annuncio del suo rientro in pista a breve.

Che paura Dovizioso ma pericolo scampato!

Innanzitutto la buona notizia che il Dovi ci ha tenuto a dare a tutti i suoi fan attraverso i social è il fatto che sta bene. “Tac dall’esito negativo” è il messaggio postato da Dovizioso sui sui canali ufficiali dopo il grande spavento dell’incidente accaduto domenica scorsa quando il pilota forlivese ha partecipato, con tanto di caduta, ad una gara di Motocross durante una tappa del campionato regionale di Cross a Chieve, in Lombardia. “È successo quello che accade facendo gare di cross, cioè cadere – ha detto Dovizioso ai microfoni di SkySport – Quando rompi anche il casco vuol dire che sei andato forte, ma la testa è dura” ha rassicurato il pilota.

Dovizioso su una MotoGp, guiderà l’Aprilia!

Nessun infortunio quindi per Andrea che sarà regolarmente in sella prossimamente. Ma non lo farà a Losail venerdì nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar. Il Dovi, come annunciato ufficialmente, prenderà parte a un test Aprilia, previsto a Jerez il 12 e 13 aprile. Una notizia che ha mandato in tilt i tifosi sia del pilota forlivese che della casa di Noale per un abbinamento che già fa sognare.

Dovizioso non si è voluto sbilanciare più di tanto sulle possibilità di prendere parte alle gare di MotoGp con l’Aprilia ma il sogno pare essere comune: “In questo momento vivo alla giornata – ha detto a SkySport – ringrazio Aprilia per questa opportunità. Gareggiare e vincere un giorno con loro sarebbe fantastico ma in questo momento spero di poter dare una mano e poi si vedrà, mai dire mai”.

MotoGp: il parere di Dovizioso sul Mondiale alle porte

Impossibile non chiedere al Dovi di fare dei pronostici sul campionato che partirà in Qatar domenica e lui non si tira indietro con un pizzico di amarezza: “Non essere al via del Mondiale mi spiace anche perchè mi sento ancora competitivo, quanto ai valori in pista le Suzuki di Mir e Rins sono forti, le Ducati a Losail vanno sempre forte, anche Miller pare essere andato forte. Quanto a Morbidelli e Rossi bisognerà vedere le condizioni che troveranno se saranno adatte alla loro Yamaha”.

SPORTEVAI | 24-03-2021 09:25