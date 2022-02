MotoGP, Dovizioso: “La Ducati ha più motore di quello che dimostra”

01-02-2022 12:22

In MotoGp ormai, conta tantissimo quello che si ottiene nelle qualifiche ufficiali, questo perchè correre “in aria pulita”, permette di non surriscaldare freni e gomme, una condizione fino a pochi anni fa sconosciuta in MotoGP, ma che ad esempio Fabio Quartararo conosce piuttosto bene, visto le sue difficoltà, quando si è trovato a battagliare nel traffico.

La MotoGp tra l’latro sembra che si stia sempre più avvicinando alla Formula Uno: l’aerodinamica sta rovinando lo spettacolo riducendo drasticamente il numero di sorpassi.

Il forlivese, secondo quanto riportato dalla testata spagnola AS, ritiene che la Ducati abbia ancora più potenza e più motore di quello che dimostra perché con il propulsore deve compensare il fatto di essere il prototipo che genera più carico aerodinamico: “La Ducati ha un gran vantaggio rispetto alle altre moto – le parole dell’ex pilota Ducati ora portacolori Yamaha – ha ancora più potenza e più motore di quello che effettivamente esprime perché i cavalli devono anche compensare il fatto che sia la moto che genera più carico aerodinamico”.

A partire dal fine settimana con i test di Sepang sarà possibile verificare la bontà del lavoro svolto a Bologna.

