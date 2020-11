MotoGp, Dovizioso: "Meglio del previsto"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso ha parlato dopo le libere del venerdì a Portimao: “È un tracciato molto affascinate, soprattutto per pubblico, mentre per guidarci non è il massimo per il mio stile perché servono marce corte, devi usare sempre l’angolo, la moto si impenna sempre e non puoi usare la potenza. Complessivamente mi aspettavo peggio, ma speravo di andare meglio anche se al pomeriggio siamo cresciuti e il feeling non è male”.

“La gente, in generale, ha la memoria corta, ma credo che nessuno, dal mio arrivo in Ducati, si sarebbe aspettato che avremmo fatto così bene, con tante vittorie e lottando per il mondiale: la mia avventura in rosso è andata meglio del previsto, ma speravo finisse meglio. Quanto alla possibilità di vincere il titolo costruttori devo dire che farebbe sempre piacere e significherebbe che abbiamo fatto una bella gara, ma i piloti non guardano molto la classifica costruttori: lo fanno se non hanno altro da guardare…”.

OMNISPORT | 20-11-2020 19:09