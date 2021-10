MotoGP, Dovizioso: “Strano essere felice per un 13esimo posto”

Andrea Dovizioso è stato il secondo pilota Yamaha al traguardo nel Gran Premio delle Americhe della classe MotoGP ad Austin in Texas. Il pilota del team Petronas, alla seconda gara dal rientro agonistico dopo il ritorno a Misano due settimane fa, ha concluso in tredicesima posizione guadagnando tre punti davanti a Valentino Rossi, giunto in quindicesima posizione.

Il pilota forlivese tuttavia è contento a metà della sua prestazione. Il “Dovi” si ramamrica soprattutto per una partenza non all’altezza. Senza quell’errore, avrebbe potuto ottenere un risultato più di prestigio.

“Sono molto deluso della partenza perché ho quasi spento il motore – ha spiegato Dovizioso – non so se ho fatto un errore ma ho perso un sacco di posizioni, quindi dovremo esaminare cosa è successo. Questo ha reso le cose non molto facili, soprattutto perché è molto difficile per noi sorpassare, ma alla fine il mio ritmo era abbastanza buono e abbastanza costante. Sono deluso perché non ho raggiunto il massimo, con una buona partenza credo che avrei potuto essere nella top-10, ma il miglioramento da Misano è enorme e stiamo continuando a lavorare duro e a migliorare la mia familiarità con la moto. Siamo in una situazione strana nella quale posso essere felice anche quando non otteniamo un buon risultato perché sto imparando, perciò tutto sommato il bilancio resta positivo”.

OMNISPORT | 04-10-2021 14:25