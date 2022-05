MotoGP, Dovizioso vuole fare risultato al Mugello

25-05-2022 11:12

Andrea Dovizioso è carico in vista del prossimo impegno in MotoGP: “Il Mugello è la gara più importante per tutti i piloti italiani e la sensazione di esserci e di correre lì è sempre molto speciale. Pertanto, sarà importante ottenere un buon risultato. Mi aspetto molte persone, quindi sono sicuro che sarà un weekend meraviglioso“, ha dichiarato al sito ufficiale del Team WithU.

Il team principal Razlan Razali punta sull’ex Ducati: “Per quanto riguarda Dovizioso il Mugello è una pista dove ha avuto successo in passato. Sappiamo che al momento non si sta divertendo sulla sua YZR-M1, ma penso che sia il team che il pilota continueranno a lavorare sodo per ottenere il massimo potenziale dalla moto e supporteremo nel possibile Andrea”