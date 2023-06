MotoGp Ducati, frecciata di Bastianini a Marini

Scintille tra il centauro riminese e il fratello di Valentino Rossi

24-06-2023 22:36

Nervosismo tra il centauro della Ducati Enea Bastianini e quello della Ducati VR46 Luca Marini: nel finale della gara sprint di MotoGp ad Assen Marini si è lamentato per la penalità che lo ha fatto retrocedere in decima posizione.

“Non ho capito la penalità, perché all’ultima variante all’ultimo giro qualcuno, non so chi, mi ha toccato da dietro e mi ha costretto a tagliare la chicane per non cadere. È una cosa da chiarire”, ha commentato il fratello di Valentino Rossi.

Enea Bastianini, sentitosi chiamato in causa, ha risposto piccato: “Prima di parlare dovrebbe… Ho ascoltato la sua intervista e avrei qualcosa da dire. Io l’ho sorpassato e lui ha voluto resistere all’esterno, io avevo la curva favorevole e quindi lui è andato fuori dalla pista. Non la penso come lui”, sono le parole riportate da corsedimoto.