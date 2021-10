MotoGp, Ducati: nervi tesissimi tra Jack Miller e Joan Mir

Grandissima tensione ad Austin tra Jack Miller e Joan Mir. I due al termine del Gran Premio delle Americhe hanno avuto un confronto molto acceso dopo un contatto in pista, con l’australiano che ha afferrato il casco dello spagnolo, che poi è stato penalizzato con la retrocessione all’ottavo posto.

“La direzione gara fa quello che vuole. A Misano, per l’appuntamento della MotoE, Dominique Aegerter ha ricevuto più di 30 secondi di penalità per una manovra simile compiuta contro Torres e questa decisione ha permesso a Jordi di vincere il titolo. Non sono io che faccio le regole”, le dure parole del ducatista.

“Dice che ero più lento? Stavo proteggendo la mia linea. A Misano ha fatto la stessa cosa. Non mi importa se si scusa, ogni volta che gli sto accanto è la stessa storia. Ho perso il conto delle volte che Joan mi ha buttato fuori…”.

OMNISPORT | 04-10-2021 16:57