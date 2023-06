MotoGp Ducati, Pecco Bagnaia: "Bezzecchi? Devo prendermi una rivincita..."

Il centauro della Ducati ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Mugello

09-06-2023 19:09

Il centauro della MotoGp Pecco Bagnaia a Sky ha commentato il suo venerdì di prove libere al Mugello, che l’ha visto primeggiare davanti al compagno di marca Marco Bezzecchi. “Sono felice della strategia e del risultato delle prove. Abbiamo deciso di fare dei test sia per la gara, sia per le condizioni di pioggia che ci potrebbero essere nella giornata di domani e sappiamo di dover stare attenti in particolare domani, dove sarà importante non commettere degli errori”.

“Le temperature di questo pomeriggio e le condizioni di umidità hanno condizionato un po’ delle scelte però sono felice del feeling con la moto e delle mie condizioni in generale, ed il ‘time attack’ fatto nell’ultimo minuto di prove mi ha lasciato soddisfatto”.

La gamba non fa così male, ma sente un po’ di dolore al polso, una conseguenza della caduta di Le Mans: “Faccio più fatica a fare le scale e a camminare che ad andare in moto, non mi limita in niente. Mi dà più fastidio il polso, che dopo la gara di Le Mans è stata la prima cosa a cui ho avuto male. Mi sento che non sto ancora guidando nella mia solita posizione, ma non mi limita a livello prestazionale. Ho solo un po’ di fastidio quando mi fermo, ma fisicamente sto bene”.

Il duello con l’amico-rivale Marco Bezzecchi, secondo oggi: “Se continua con queste posizioni, a me va bene… Sicuramente sappiamo il potenziale del Bez, che è molto veloce. Tra l’altro, nel primo allenamento che abbiamo fatto qui quattro giorni dopo Le Mans avevo preso la paga da lui, quindi dovevo ridargliela. Oggi è andata bene, vediamo domani”.

“Oltre a lui tra quelli veloci ho visto Alex Marquez, non so perché sia rimasto fuori dalla Q2, ma di passo era molto veloce. Anche Zarco e Binder. Ma è molto difficile dire qualcosa perché ci sono delle condizioni difficili per il grip e il venerdì non si riesce mai a capire il potenziale di tutti quanti. L’importante quindi è guardare al mio feeling e da questo punto di vista sono soddisfatto”.