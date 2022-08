MotoGP, Ducati: sarà Bastianini il nuovo compagno di Bagnaia

26-08-2022 18:46

La Ducati alla fine ha deciso. Il nuovo compagno di Pecco Bagnaia sarà Enea Bastianini che correrà così nel Ducati Lenovo Team, la squadra ufficiale, nelle stagioni 2023 e 2024. Il pilota romagnolo lascerà al termine della stagione il team Gresini.

La decisione della casa di Borgo Panigale era fra Bastianini e lo spagnolo Jorge Martin e alla fine la Ducati ha deciso di premiare l’italiano, campione del mondo 2020 in Moto2, capace di vincere quest’anno tre gare con la Desmosedici Gresini: Qatar, America e Francia.

Queste le parole dello stesso Bastianini: “Sono davvero molto contento di poter vestire i colori della squadra ufficiale Ducati a partire dal prossimo anno. Era il mio sogno e adesso si è avverato – ha detto -. Ringrazio Claudio, Gigi, Paolo e Davide per la fiducia e per avermi dato questa opportunità incredibile, ma voglio anche ringraziare Nadia e tutto il team Gresini per il grande supporto”.

Con Bastianini al fianco di Bagnaia nel team ufficiale per le prossime due stagioni, Martin resterà invece nel 2023 accanto a Johann Zarco nella squadra satellite Pramac. Non sono bastati i podi conquistati finora dal campione del mondo 2018 in Moto3.

Bastianini nel team ufficiale Ducati prenderà dunque il posto dell’australiano Jack Miller, che l’anno prossimo sarà in Ktm Red Bull. Invece in Gresini al posto di Enea arriverà Alex Marquez dalla Honda.