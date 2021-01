MotoGp, Espargaro: "Adesso sono padre e ho più paura"

Quando un pilota sale su una vettura della MotoGp, anche se professionista raggiunge velocità tali da non poter rimanere indifferente.

Il pilota della Honda Pol Espargaro ha parlato in un’intervista a TV3 dell’esperienza che sta vivendo come padre, correlandola al suo lavoro sicuramente pericoloso: “Adesso che sono padre ho molta più paura. A 11 anni andavo a 240 km/h in rettilineo. – Si legge su corsedimoto.com – A quel tempo ero pronto. Ecco perché a 15 anni ero nel Mondiale della 125. Ma se domani mi dovesse succedere qualcosa, mia figlia non avrà un padre”.

