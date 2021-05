MotoGP: FP3 a Nakagami, Rossi 15°, paurosa caduta per Marquez

Vanno a Takaaki Nakagami le terze prove libere del Gran Premio di Spagna a Jerez. Il giapponese del team Honda LCR si porta anche in cima alla classifica combinata precedendo Fabio Quartararo e la wild card Stefan Bradl. Il paddock però trattiene il fiato per un brutto incidente, fortunatamente senza coincidenze, occorso a Marc Marquez. Solo 15esimo ed escluso dalla Q2 Valentino Rossi.

Un vero e proprio piccolo incubo per Marquez, che proprio sullo stesso tracciato si procurò l’arcinota frattura all’omero nel 2020. Ossia l’infortunio che di fatto lo condiziona da allora. In questo caso il catalano del team Honda è rovinosamente uscito in curva 7: distrutta la sua moto, acciaccato ma tutto intero il pilota. Che, inevitabilmente quanto prudentemente, si è poi recato alla clinica mobile per un controllo. Lo ha fatto, però, sulle sue gambe.

Riguardo alle altre posizioni al termine delle FP3, va rimarcata l’ottima settima posizione di Franco Morbidelli, con la prima delle Yamaha Petronas (la seconda, quella di Valentino Rossi, non va oltre il 15esimo tempo). Ottavo Pecco Bagnaia, con la prima Ducati, più indietro Jack Miller undicesimo. Quarta posizione, invece, per il campione del mondo Joan Mir su Suzuki. A seguire Aleix Espargaro e Maverick Vinales con la seconda Yamaha ufficiale.

In precedenza anche Binder si era reso protagonista di una brutta caduta alla curva Pons. Anche nel suo caso, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica. Il pilota sudafricano è infatti regolarmente tornato ai box sulle sue gambe.

