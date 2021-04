MotoGp, Bagnaia fiducioso per Jerez

In conferenza stampa, Francesco Bagnaia è intervenuto parlando della prossima gara a Jerez: “Sono molto fiducioso perché mi sento molto bene su tutti i fronti, sia per quanto riguarda la moto che la squadra. L’anno scorso siamo stati competitivi qui a Jerez, soprattutto nella seconda gara, dove però abbiamo avuto la sfortuna di rompere il motore. Siamo forti. Penso che potrà essere un weekend positivo per noi, durante il quale potremo provare a salire nuovamente sul podio”.

Dopo Portimao, Ben Spies si è complimentato con il pilota della Ducati: “È sempre bello vedere ex piloti che parlano bene di te. Lo apprezzo molto. Riguardo il mio stile di guida, già l’anno scorso ho cercato di guidare la Ducati in maniera diversa e credo di aver capito meglio come farlo. In Qatar ho cercato di gestire le gomme, ma ho imparato che dovevo usarle in maniera diversa. Nella seconda gara di Losail infatti ero più veloce, ma ho commesso un errore che mi ha impedito di lottare per la vittoria. A Portimao credo di aver gestito bene la moto, ho avuto eccellenti sensazioni. Il nostro potenziale è altissimo, soprattutto in accelerazione e in staccata. Quindi cerco di concentrare il mio stile di guida in maniera tale da sfruttare al meglio i nostri punti di forza”.

OMNISPORT | 29-04-2021 18:32