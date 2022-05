MotoGP, futuro Mir: parole dure dell'agente

16-05-2022 20:28

Solo qualche giorno fa, l’ex campione del mondo Joan Mir ha parlato così dell’addio della Suzuki dalla MotoGP: “Sono stati giorni difficili, la cosa peggiore è stato il fatto che è stato inaspettato. Eravamo in trattativa per il rinnovo, quando ho ricevuto la notizia il mio primo pensiero è andato alle persone che lavorano in Suzuki. Senza troppe informazioni non stiamo vivendo benissimo questo momento. Futuro? Il manager avrà molto lavoro: sta parlando con Honda, ma anche con altri costruttori per provare a costruire il mio futuro lontano da qui. Al momento non ho fretta”.

Ai microfoni di DAZN Espana, il manager del pilota spagnolo Paco Sanchez è uscito allo scoperto sul futuro del suo assistito, senza usare giri di parole: “La gente dà per scontate cose che non esistono. Stiamo parlando con tutti quelli che hanno una buona moto e possono pagare lo stipendio di Joan. E ci sono gli interessi dei team da considerare. Alla fine decidono le squadre, non io”.

Infine la rivelazione di Sanchez: “Aprilia non risponde ai miei messaggi perché è stato scritto che Joan ha già firmato con HRC e qualcuno ci crede, non ci danno scampo. Se Honda confermerà Pol Espargaró, saremo nella m***a”, ha sentenziato il manager di Mir.

