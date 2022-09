25-09-2022 09:05

Grande spettacolo al Motegi. Il Gran Premio del Giappone è stato vinto da Jack Miller su Ducati al termine di una prestazione straordinaria. Alle sue spalle Brad Binder (KTM) e Jorge Martin (Ducati).

Motegi, Ducati show, Jack Miller inarrestabile

Una gara stellare, dominata in lungo e in largo. Jack Miller vince (per la prima volta in carriera) al Motegi, portando alla Ducati la 69° vittoria in top class. Alle spalle dell’australiano, si classificano Brad Binder e Jorge Martin. Ottimo quarto posto per Marc Marquez che ha dimostrato di essere sulla via della completa guarigione.

“Mi sono sentito benissimo qui, sin dalle prove libere. Sono felicissimo di essere tornato a questi livelli“, le parole del vincitore del Gran Premio del Giappone.

Motegi, Bagnaia sfida Quartararo ma cade all’ultimo giro

Pecco Bagnaia va ad un passo dal capolavoro. Dopo aver recuperato diverse posizioni, l’azzurro si mette a caccia di Fabio Quartararo. All’ultimo giro, nel tentativo di superarlo, scivola per l’amarezza dell’intero box Ducati.

Il direttore generale della Ducati Luigi Dall’Igna sulla caduta di Pecco Bagnaia: “Non ho nulla da dirgli. Pecco ha fatto bene a provarci, è lo spirito dei campioni, l’avrei fatto anche io”.

La nuova classifica del Mondiale dopo il Giappone

Grazie alla caduta di Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo (ottavo al traguardo) riesce a conquistare punti importanti in ottica titolo Mondiale.

Il Campione del Mondo in carica scappa a +18 a quattro gare dalla fine della stagione. Per Pecco Bagnaia un passo falso che potrebbe costargli caro. Testa ora al Gran Premio della Thailandia, il programma nel prossimo week-end.

Queste le prime 10 posizioni del Gran Premio del Giappone: