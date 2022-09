MotoGP, la diretta del GP del Giappone sul circuito di Motegi. LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP del Giappone della classe MotoGP.00:13

Siamo in Giappone nell’autodromo Twin Ring di Motegi con Marc Marquez in sella alla Honda Repsol in pole position.00:13

Il pilota spagnolo ha conquistato il primo posto sulla griglia di partenza di un GP per la prima volta dopo 1071 giorni.07:54

Ricordiamo dunque la griglia di partenza con i primi sei qualificati: Marc Marquez, Johann Zarco, Brad Binder, Maverick Vinales, Jorge Martin, Aleix Espargaro.00:15

Il leader della classifica iridata, Fabio Quartararo ha chiuso le qualifiche con il nono tempo posizionandosi in terza fila nello schieramento. Dodicesimo invece Francesco Bagnaia che lo segue con dieci punti di distacco in classifica generale mentre Enea Bastianini, fuori alla Q1, scatterà dalla quindicesima casella in griglia.00:15

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!07:58

GIRO 1: Martin prende la testa della gara seguito da Binder, Miller e Marquez. A.Espargaro, a causa di un problema meccanico alla moto, e' stato costretto a partire dalla pit lane con la moto di riserva.08:03

GIRO 2: Martin conduce la gara tallonato da Binder e Miller. Intanto, Quartararo e Bagnaia sono rispettivamente in ottava e undicesima posizione.08:04

GIRO 3: Miller, dopo i sorpassi su Binder e Martin, ha preso la testa della gara. Dietro, Quartararo si gioca la settima posizione con Zarco.08:07

GIRO 4: Miller e Martin hanno gia' un secondo di vantaggio su Binder e Oliveira. Nelle retrovie, Bagnaia e Bastianini duellano per l'undicesima posizione.08:09

GIRO 5: Miller e Martin hanno quasi due secondi di vantaggio sul resto dei piloti. Intanto, Oliveira ha sorpassato agevolmente Binder salendo in terza posizione.08:10

GIRO 6: Dietro, grazie all'errore di Zarco, Bagnaia e Bastianini sono saliti in decima e undicesima posizione. I due ducatisti stanno cercando di recuperare terreno su Quartararo che e' ottavo. Davanti, tutto invariato.08:12

GIRO 7: Miller e Martin hanno un secondo e nove decimi di vantaggio su Oliveira mentre Bagnaia e Bastianini stanno cercando di superare P.Espargaro.08:14

GIRO 8: Miller ha preso un secondo di vantaggio su Martin. Il ducatista sta facendo il vuoto.08:16

GIRO 9: Miller ha incrementato il vantaggio su Martin portandolo a un secondo e sette decimi. Dietro, Marini ha superato Vinales ed ora punta le due KTM guidate da Binder e Oliveira.08:17

GIRO 10: Miller ha incrementato il vantaggio su Martin portandolo a un secondo e sette decimi. Dietro, Marini ha superato Vinales ed ora punta le due KTM guidate da Binder e Oliveira e Marquez che occupano la terza, la quarta posizione e quinta posizione.08:18

GIRO 11: Nelle retrovie, Bagnaia e Bastianini hanno superato P.Espargaro portandosi in nona e decima posizione. Davanti, Miller ha piu di tre secondi di vantaggio su Martin.08:21

GIRO 12: Ora, Bagnaia e Bastianini devono ridurre il gap di otto decimi con Quartararo che e' ottavo. Davanti, tutto invariato.08:22

GIRO 13: Miller continua a rimanere saldamente in testa continuando la sua gara in solitaria. Dietro, Vinales e Marini duellano per la sesta posizione.08:24

GIRO 14: Marini ha sopravanzato Vinales per la sesta posizione. Davanti, rimane tutto invariato. Nelle retrovie, A.Espargaro, dopo la partenza dalla pit lane, è ventunesimo.08:26

GIRO 15: Miller ha quattro secondi di vantaggio sugli inseguitori. Intanto, Marini sta cercando di andare a prendere Marquez mentre Quartararo punta Vinales per la settima posizione.08:28

GIRO 16: Miller continua a spingere e aumentare il suo vantaggio mentre dietro, Marquez si sta avvicinando ad Oliveira nel tentativo di recuperare la quarta posizione.08:30

GIRO 17: Bastianini ha praticamente ripreso Quartararo. I due piloti si gettano all'inseguimento di Vinales che occupa la settima posizione. Davanti, le posizioni sembrano congelate.08:31

GIRO 18: Binder ha aumentato il ritmo nel tentativo di riprendere Martin che e' secondo alle spalle di Miller. Dietro, Vinales conserva un decimo di vantaggio su Quartararo.08:32

GIRO 19: Miller ha cinque secondi di vantaggio su Martin. Dietro, Bagnaia sta cercando di recuperare terreno sul terzetto formato da Vinales, Quartararo e Bastianini.08:34

GIRO 20: Binder è a sette decimi da Martin. I due piloti sono in lotta per la seconda posizione.08:38

GIRO 21: Bagnaia ha ripreso e sorpassato Bastianini. Ora il ducatista punta l'ottava posizione occupata da Quartararo. Davanti, rimane tutto invariato.08:37

GIRO 22: Miller rimane saldamente in testa mentre Binder ha ripreso Martin. Intanto, Marquez ha sopravanzato Oliveira per la quarta posizione.08:39