24-09-2022 10:01

Marc Marquez è tornato, il Carboncino è tornato. La pole position del Gran Premio del Giappone, che si corre a Motegi, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, se la prende proprio il #93 della HRC, che torna a scattare davanti a tutti dopo ben tre anni dall’ultima volta col tempo di 1:55.214.

Secondo Zarco, poi Binder. Quelli che lottano per il Mondiale sono un po’ indietro (Bastianini addirittura non supera il Q1), e dunque domani sarà davvero una lotta senza esclusione di colpi vista anche l’incertezza meteo, nonostante dovrebbe essere sereno a differenza di oggi, quando la sessione di qualifiche è stata rimandata di un’ora.

Si tratta inoltre del nono poleman stagionale, un vero e proprio record per la categoria.

Marquez in pole dopo tre anni, Zarco tiene alto il nome della Ducati

1:55.214 è il tempo col quale Marc Marquez si prende la pole position nel corso di una qualifica caratterizzata dalla pioggia che ha rovinato anche le qualifiche della Moto2. La MotoGP infatti ritarda di un’ora l’inizio del Q1, che viene superato dai due Pramac Martin e Zarco.

Marquez col Giappone nel destino, da Motegi a Motegi: infatti la sua ultima pole position se l’era presa proprio su questo stesso tracciato, nel 2019, quasi 3 anni orsono (2 anni, 11 mesi e 7 giorni per essere precisi). Sono trascorsi ben 50 Gran Premi dalla sua ultima volta davanti a tutti (lui ne ha disputati 26, gli altri saltati per i noti problemi). Non era mai stato, in carriera, per 26 gara lontano dalla pole.

Secondo in griglia poi Johann Zarco in Pramac, che passa dal Q1 alla prima fila con 208 millesimi di ritardo dal Carboncino. Terzo un ottimo Brad Binder, lontano 323 millesimi da Marquez.

Molto staccato chi lotta per il Mondiale, ma vicini l’uno all’altro

Come sempre capita, le qualifiche sul bagnato demoliscono ogni ordine di forza. Difficilmente Marc sarebbe stato davanti a tutti sull’asciutto (come ammesso da lui stesso dopo la qualifica, l’obiettivo era la terza-quarta fila), così come sarebbe stato complicato vedere Binder terzo, mentre Zarco è uno specialista della pioggia.

Al quarto posto infatti troviamo Top Gun Maverick Vinales con 406 millesimi di ritardo. L’altra Pramac in quinta posizione, quella di Jorge Martin, sesta l’Aprilia di Aleix Espargaro a 557 millesimi di Marquez.

Miller settimo, poi Oliveira e il primo dei contendenti al titolo, ovvero Fabio Quartararo, che paga oltre un secondo (1,112 da Marquez). Luca Marini chiude la Top-10, Bagnaia è addirittura 12°, Bastianini 15° cade in Q1 e rovina tutto.

MotoGP, la griglia di partenza a Motegi

Di seguito vi riportiamo la griglia di partenza del GP di Motegi, in Giappone:

1 Marc Márquez

2 Johann Zarco

3 Brad Binder

4 Maverick Viñales

5 Jorge Martín

6 Aleix Espargaró

7 Jack Miller

8 Miguel Oliveira

9 Fabio Quartararo

10 Luca Marini

11 Pol Espargaró

12 Francesco Bagnaia

13 Marco Bezzecchi

14 Franco Morbidelli

15 Enea Bastianini

16 Fabio Di Giannantonio

17 Álex Márquez

18 Álex Rins

19 Tetsuta Nagashima

20 Remy Gardner

21 Takuya Tsuda

22 Raúl Fernández

23 Cal Crutchlow

24 Darryn Binder

25 Takaaki Nakagami

ELIMINATI NEL Q1: Bezzecchi, Morbidelli, Bastianini, Di Giannantonio, Alex Marquez, Rins, Nagashima, Gardner, Tsuda, Fernandez, Crutchlow, Binder, Nakagami.