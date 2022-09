MotoGP, Bagnaia: "Non ho alcun feeling con la Ducati, ma voglio vincere"

24-09-2022 13:11

Pecco Bagnaia non va oltre la 12° posizione in griglia di partenza nel GP del Giappone, a Motegi, 16° prova del Mondiale MotoGP 2022. Sul bagnato, il centauro della Ducati non trova il feeling e partirà tre posizioni dietro a Fabio Quartararo 9°, e tre posizioni davanti al prossimo compagno di box Enea Bastianini, caduto in Q1 e 15°.

Queste le parole del centauro italiano a Sky Sport:

“Qualcosa non funziona, non ho nessuna sintonia con la Ducati. In questa stagione non ci sono state molte opportunità di guidare sul bagnato, ma serve scoprire cosa succede. Sono consapevole che il mio livello è davvero più elevato in queste condizioni. La strategia è andare forte. Proverò a sorpassare più rider possibile nelle prime tornate. Il mio obiettivo è vincere. Il mio scopo obiettivo non è sorpassare Quartararo, ma arrivare primo. Con questa prima curva partire 12° non è ottimo. Proverò di non fare sbagli e di iniziare nel modo giusto. La scorsa stagione con la pioggia eravamo performanti, invece quest’anno faccio fatica: forse con questa moto non riesco a fare del mio meglio sul bagnato, ma deve essere successo qualcosa che dobbiamo capire perché non è accettabile prendere due secondi. Il nostro livello però è un altro e sono determinato a fare meglio in gara. Il mio passo sull’asciutto era molto buono, anche se abbiamo fatto solo una sessione in quelle condizioni e quindi partirò con l’intenzione di risalire molte posizioni. Sarà importante cercare di recuperare punti in classifica, ma il mio obiettivo non è di stare davanti a Quartararo, ma di provare a vincere, anche se dovremo capire come si comporteranno le gomme”.