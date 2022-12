MotoGP, Gibernau: "Marquez il più forte della storia"

15-12-2022 15:35

A La Gazzetta dello Sport, Sete Gibernau ha rilasciato un’intervista nel giorno del suo 50esimo compleanno: “Dire 50 anni significa tanto, sembra siano volati via velocemente. Ripenso al passato e mi sento soddisfatto. E guardo al futuro con occhi diversi da quando sono diventato papà. Ora tutto ruota intorno alla mia famiglia. Si apre una nuova tappa della mia vita”.

Sulla sua carriera, Gibernau ammette: “Da pilota mi sono divertito moltissimo. Non avrei mai pensato di fare tante cose. Mi sento fortunato. E devo ringraziare soprattutto l’Italia. Mi sento spesso a casa, ho ancora molti amici. E poi ho iniziato a correre nel Motomondiale in 250 con Axo San Patrignano, un team italiano, concludendo la carriera con Ducati. Dunque l’Italia ha un valore molto importante per me”.

Sul favorito del 2023, Gibernau sceglie un connazionale: “Se devo scegliere un nome dico comunque Marquez. Dal mio punto di vista è un eroe, il pilota più forte della storia. Sono curioso di vedere come affronterà il nuovo nemico, ossia l’aspetto psicologico, la capacità di gestire le difficoltà. Marc è in un momento inedito per lui. Finora non si era mai trovato in una posizione simile. Dovrà fare i conti con pensieri che lo faranno agire in modo diverso dal solito. Forse nemmeno lui sa come potrebbe essere una stagione simile. Spero riesca a lottare al vertice. Penso che Marc abbia ancora alcune stagioni ad alto livello davanti a sé. Sarà sicuramente un bel campionato”.