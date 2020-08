MotoGP, GP d'Austria: il resoconto della gara

Piloti in pista per il consueto giro di ricognizione.13:59

GIRO 2. Duello per la seconda piazza tra Dovizioso ed Espargaro, per ora tiene saldo il secondo posto il pilota italiano.14:04

GIRO 7. Giro veloce per Espargaro 1:24.684 che inizia a prendere il largo. Gran giro anche per Dovizioso, che deve liberarsi di Miller.14:12

BANDIERA ROSSA. I giudici di gara sventolano bandiera rossa e i piloti si avviano nei box. Morbidelli viene portato via in barella.14:18

GIRO 22. Continua a spingere Dovizioso, non lo molla Miller. Rossi in quinta posizione deve guardarsi le spalle dall'arrivo di Nakagami.14:54

VINCE DOVIZIOSO! Il pilota italiano centra la 50ª vittoria per la Ducati nella categoria. Seconda posizione per Mir, terzo Miller. Quinto Rossi.15:04

Vince uno strepitoso Andrea Dovizioso, che centra la sua prima vittoria nel 2020 e si porta in seconda posizione nella classifica piloti della Moto GP a quota 56 punti. Resta primo, nonostante la gara non brillante, Fabio Quartararo a 67 punti; terzo Maverick Vinales (48), quarto Brad Binder (41) e quinto Valentino Rossi (38).15:10

PRE GARA

Con sette piloti racchiusi in 2 decimi e mezzo, il GP d’Austria della MotoGP si preannuncia più combattuto che mai. La quarta prova del calendario del motomondiale conferma dunque quanto visto nei tre precedenti appuntamenti: un campionato piuttosto incerto, con ben quattro diversi costruttori a dividersi le primissime posizioni della griglia. Dietro la “solita” Yamaha (che aveva conquistato le prime due pole position con Quartararo) troviamo infatti la Ducati, la KTM e la Suzuki, vere sorprese di questo inizio di campionato.

Questa volta, però, il miglior tempo in prova viene fatto registrare da Vinales, sulla Yamaha ufficiale (con il compagno di scuderia Valentino Rossi relegato in dodicesima posizione staccato di sei decimi), che precede l’australiano Miller (in sella alla Ducati del team Pramac) e il francese Quartararo (sempre Yamaha, ma del team SIC Racing). I tre sono distaccati di appena 68 millesimi, segno che in gara ci sarà particolarmente da divertirsi.

Week end difficile, invece, per i piloti italiani. Dovizioso, che partirà dalla quarta piazzola, e Morbidelli, classificatosi settimo, sono i migliori della truppa tricolore, mentre gli altri devono accontentarsi delle posizioni fuori dalla top 10. Rossi e Petrucci sono rispettivamente dodicesimo e tredicesimo, mentre Pirro, in sella alla Ducati numero 51, occupa la 22esima e ultima posizione.

MotoGP, griglia di partenza GP d’Austria

Maverick Vinales Jack Miller Fabio Qurtararo Andrea Dovizioso Pol Espargaro Joan Mir Franco Morbidelli Alex Rins Johann Zarco Takaaki Nakagami Miguel Oliveira Valentino Rossi Danilo Petrucci Aleix Espargaro Cal Crutchlow Iker Lecuona Brad Binder Alex Marquez Stefan Bradl Bradley Smith Tito Rabat Michel Pirro

