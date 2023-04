MotoGp, Gp di Spagna: Bastianini dà forfait

Il pilota italiano della Ducati ha provato a tornare in pista a un mese dalla frattura, ma ha sentito troppo dolore

29-04-2023 11:04

E’ durato pochissimo il weekend di Jerez de la Frontera per Enea Bastianini, pilota della Ducati. Ha provato a tornare in pista a un mese dalla frattura alla scapola destra, ma non correrà né Sprint Race né Gp. Come ha detto Davide Tardozzi, team manager della Rossa, “ha troppo dolore”.

Bastianini era sceso in pista per le prime due libere del Gp di Spagna, girando lento e chiudendo in fondo alla classifica dei tempi. Aveva stabilito, insieme al suo team, di verificare le condizioni durante le Fp3 di sabato mattina, ma dopo qualche giro è arrivata la decisione. Da qui a Le Mans ora ci saranno due settimane per tornare abile e arruolato.