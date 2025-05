MotoGP Le Mans prove libere: Marc Marquez vola col telaio nuovo Ducati e spaventa Alex e Bagnaia. Tardozzi approva

Marc Marquez miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio di Francia MotoGP a Le Mans con il telaio nuovo Ducati, Alex e Bagnaia staccati e battuti pure dalla Ktm di Binder

Ha messo le cose in chiaro sin dall’inizio. Marc Marquez vola letteralmente a Le Mans. Lo spagnolo della Ducati col telaio nuovo provato nei test di Jerez ha staccato un paio di giri impressionanti dominando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, sesta prova del Mondiale Moto GP 2025. Alle sue spalle staccati, lontani e battuti i contender Alex e Pecco Bagnaia. Entrambi sorpresi nel finale dalla Ktm di Brad Binder. Ora appuntamento alle 15, quando sarà l’ora delle Pre-qualifiche per stabilire i primi 10 pass per il Q2 del sabato.

Prime libere GP Francia: impressionante Marc Marquez

Marc Marquez stacca il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio di Francia a Le Mans. Lo spagnolo ha girato in 1:30.764, tempo realizzato con il nuovo telaio Ducati evoluzione provato con successo nei test di Jerez della scorsa settimana il giorno dopo il GP di Spagna. A sorpresa Brad Binder si è piazzato secondo con la sua Ktm utilizzando la gomma nuovo nell’ultimo giro delle fp1 ma comunque staccato di mezzo secondo.

Hanno beccato oltre sei decimi Alex Marquez (leader del Mondiale piloti con un punto sul fratello Marc) e Pecco Bagnaia. Quinto Ai Ogura su Aprilia, sesto il padrone di casa Quartararo su Yamaha reduce dal podio in Spagna e 7° Morbidelli (caduto senza conseguenze a metà turno).

A fine turno ai microfoni di Sky Sport, Davide Tardozzi team manager Ducati ha approvato i miglioramenti di Marquez: “Marc si è trovato molto con le novità che abbiamo provato a Jerez ma sono sicuro che anche Pecco riuscirà nel pomeriggio ad andare su quei tempi”.

Video Le Mans: la caduta di Morbidelli

Nel primo turno di prove libere ad andare lungo sulla pista del Circuito Bugatti è stato Franco Morbidelli che dopo le due cadute di Jerez è scivolato subito anche in Francia, alla curva 8 ma senza nessuna conseguenza. Tra gli altri sono caduti anche Raul Fernandez e Alex Rins.