MotoGP Giappone pre qualifiche: tra Bagnaia e Martin gode Binder. Albesiano in Honda, Sterlacchini in Aprilia

Nel sedicesimo appuntamento del Motomondiale: Brad Binder è stato il più veloce nella pre qualifiche del Gran Premio del Giappone. A Motegi Martin e Bagnaia qualificati in Q2, eliminato Morbidelli

Tra i due litigantiil terzo gode. Così le pre qualifiche del Gran Premio del Giappone hanno registrato una bella lotta per quasi un’ora tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin che si sono sfidati a colpi di giri veloci. Poi nel finale sono venuti fuori gli outsider. Miglior tempo per la Ktm di Brad Binder davanti alla Ducati Gresini di Marc Marquez. I duellanti per il titolo comunque si sono qualifiche per il Q2 delle qualifiche all’alba di domani: Martinator terzo, Pecco settimo.

Intanto sempre attivo il mercato dei tecnici: ufficiale un doppio colpo sulla tratta Noale-Iwata. Novità in casa Aprilia, Fabiano Sterlacchini, ex Ducati e KTM prenderà il posto come Direttore Tecnico di Romano Albesiano che andrà invece alla Honda.

MotoGp, Binder svetta nelle pre qualifiche: che caduta Bastianini

Brad Binder è stato il più veloce nelle pre qualifiche del GP Giappone. Il pilota sudafricano della KTM ha fatto segnare il suo tempo di 1:43.436 davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Martinator è stato a lungo al comando alternandosi con Bagnaia che ha chiuso settimo e pure lui in Q2 al pari degli altri della top ten: Acosta, Bastianini, Vinales, Alex Marquez, Di Giannantonio e Bezzecchi.

Fuori dalla top ten e costretti al Q1 tra gli altri Miller vittima nel finale dell’enensima caduta, Morbidelli (13°), Quartararo (14°) ed Espargaro (15°). Lo stesso Bastianini è stato protagonista di una spettacolare caduta a inizio delle pre qualifiche, per sua fortuna nessuna ripercussione. La “Bestia” è potuta tornare ai box e prendere la seconda moto per continuare la sessione.

MotoGp, GP Giappone: Bagnaia leader in f1, poi la pioggia

Nella notte italiana si è disputata la prima e unica sessione di prove libere, condizionate dalla pioggia scesa a intermittenza: prima che la pista si bagnasse, quindi in condizioni ottimali d’asciutto, Pecco Bagnaia aveva realizzato il miglior tempo in 1:45.209 davanti a Martin, Di Giannantonio e Marc Marquez.

Mercato tecnici: Sterlacchini in Aprilia, Albesiano va in Honda

Novità in casa Aprilia, Fabiano Sterlacchini, ex Ducati e KTM prenderà il posto di Romano Albesiano. Come comunicato da Aprilia Racing Sterlacchini ricoprirà l’incarico di Direttore Tecnico a partire da lunedì 18 novembre 2024. E lavorerà con la nuova line up della casa di Noale formata da Jorge Martin, possibile campione del mondo, e Marco Bezzecchi entrambi da Ducati.

Romano Albesiano invece lascia Aprilia dove lavorava dal 2013 e andrà invece alla Honda HRC. Nel team giapponese ritroverà Aleix Espargaro, che dopo aver annunciato il ritiro diventerà collaudatore Honda, con il quale ha lavorato nelle ultime stagioni a Noale.

Motegi, i tempi delle prequalifiche

Pos Pilota Team Gap 1 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:43.436 2 Marc Marquez Gresini Racing Motogp +0.033 3 Jorge Martin Prima Pramac Racing +0.132 4 Pedro Acosta Red Bull Gasgas Tech3 +0.147 5 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team +0.169 6 Maverick Vinales Aprilia Racing +0.284 7 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +0.318 8 Alex Marquez Gresini Racing Motogp +0.597 9 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +0.646 10 Marco Bezzecchi Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +0.773 11 Jack Miller Red Bull Ktm Factory Racing +0.803 12 Takaaki Nakagami Idemitsu Honda Lcr +0.822 13 Franco Morbidelli Prima Pramac Racing +0.890 14 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +0.965 15 Aleix Espargaro Aprilia Racing +1.034 16 Joan Mir Repsol Honda Team +1.234 17 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +1.249 18 Raul Fernandez Trackhouse Racing +1.258 19 Augusto Fernandez Red Bull Gasgas Tech3 +1.433 20 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +1.514 21 Luca Marini Repsol Honda Team +1.682 22 Lorenzo Savadori Trackhouse Racing +2.427 23 Remy Gardner Yamaha Factory Racing Team +3.280

Motegi, i tempi delle libere 1