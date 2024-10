MotoGP, Gp Giappone 2024: orario, info, dove vederlo in tv e in streaming: Bagnaia a Motegi per la rimonta su Martin

Sedicesimo appuntamento del Motomondiale: continua il tour asiatico per il Circus, impegnato questo weekend sul circuito di Motegi per il Gran Premio del Giappone, si rinnova la sfida mondiale tra Bagnaia e Martin

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Se da un lato il titolo costruttori è già stato matematicamente conquistato dalla Ducati dominatrice assoluta anche di questa stagione, dall’altro la lotta per il titolo piloti della MotoGP resta ancora apertissima, con Jorge Martin che conserva un tesoretto di 21 punti di margine su Pecco Bagnaia alla vigilia del week end del Gran Premio del Giappone sedicesimo appuntamento del MotoMondiale che si corre sulla pista di Motegi. Orari albeggianti per tutti coloro che non vorranno perdersi neppure un giro della sfida iridata tra Pecco e Martinator, vediamo dove e a che ora.

MotoGp, continua la lotta al titolo tra Martin e Bagnaia

Il Motomondiale prosegue il tour asiatico facendo tappa in Giappone, sul celebre circuito di Motegi, noto anche come Twin Ring per la presenza di due tracciati distinti. Costruito nel 1997, è diventato una presenza fissa nel calendario della MotoGP dal 1999 fino al 2019, per poi rientrare nel 2022 dopo lo stop forzato a causa della pandemia di Covid-19.

Questo appuntamento rappresenta un crocevia cruciale per la stagione, soprattutto per Jorge Martin e Pecco Bagnaia, protagonisti per la corsa al titolo e distanziati da soli 21 punti. La vittoria dello spagnolo a Mandalika nel weekend scorso ha ulteriormente acceso la competizione. Mancano infatti solo cinque gare al termine del campionato, con 185 punti ancora in palio.

Dopo il Giappone, il Circus della MotoGP farà tappa in Australia, Thailandia, Malesia e chiuderà a Valencia. Lo scorso anno fu Jorge Martin a imporsi a Motegi, mentre Pecco Bagnaia conquistò il successo nel 2018, ma in Moto2. La lotta per il totolo tra i due si fa serrata, senza dimenticare che Bastianini e Marc Marquez sono matematicamente ancora in corsa, dunque con la possibilità da parte dei due di accorciare le distanze.

MotoGp, GP Giappone, dove vederlo in diretta tv e streaming

I tifosi e gli appassionati che non vorranno perdersi il Gran Premio del Giappone dovranno considerare il significativo fuso orario: il Giappone è infatti sette ore avanti rispetto all’Italia. L’evento avrà inizio ufficialmente nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, con le prove libere fissate alle 3:45. Le pre-qualifiche sono programmate per le 8:00, lo stesso orario della Sprint Race di sabato, che sarà preceduta dalle qualifiche, previste alle 3:50 della notte. La gara di domenica, invece, prenderà il via alle 7:00.

L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), accessibile tramite abbonamento. In alternativa, sarà possibile seguire l’evento in streaming sull’app Sky Go e su NOW. Su TV8, le qualifiche e la gara Sprint saranno trasmesse in chiaro, mentre la gara di domenica andrà in differita alle 14:00. Anche lo streaming gratuito sarà disponibile sul sito tv8.it.

MotoGp, il programma (orario italiano)

Notte giovedì 3 ottobre – mattina venerdì 4 ottobre

Prove Libere 1 MotoGP ore 3:40

Pre Qualifiche MotoGP ore 7:55

Notte venerdì 4 ottobre – mattina sabato 5 ottobre

Prove Libere 2 MotoGP ore 3:05

Qualifiche MotoGP ore 3:45 (diretta in chiaro su Tv8)

Sprint Race MotoGP ore 7:55 (diretta in chiaro su Tv8)

Notte sabato 5 ottobre– mattina domenica 6 ottobre

Gara MotoGP ore 7 (differita in chiaro su Tv8 alle ore 14)

Classifica piloti MOTOGP 2024