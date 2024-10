MotoGP diretta Sprint Gp Giappone LIVE da Motegi: Acosta in pole, chance Bagnaia 2° con Martin 11°

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista per la Sprint del GP del Giappone, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024. Sarà Pedro Acosta a partire in pole davanti a Bagnaia. Pecco ha una grossa chance visto che Martin caduto nel finale delle qualifiche scatterà 11° appena dietro a Marquez 9° il cui tempo della pole è stato cancellato per track limits. La classifica piloti che vede Martin con 21 punti di margine su Bagnaia, è attualmente così composta:

Jorge Martin (366 pt.) Pecco Bagnaia (345 pt.) Enea Bastianini (291 pt.) Marc Marquez (288 pt.) Pedro Acosta (181 pt.)

Prima pole in MotoGP per Pedro Acosta, che a Motegi firma il nuovo recordo della pista in 1:43.018. Sarà lo spagnolo a scattare in prima fila davanti a Pecco Bagnaia, Vinales. Seconda fila aperta dall’altra Ducati Factory di Bastianini, poi Binder e Morbidelli passato dal Q1. Più indietro gli altri big: casella nove per Marquez che fa la pole ma se la vede cancellare per track limit, peggio è andata al leader del Mondiale Jorge Martin solo 11° dopo una caduta nel finale. Per Bagnaia una grossa chance nella rimonta in classifica piloti.

La Gara Sprint del Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 8.00 di sabato 5 ottobre 2024. Di seguito la griglia di partenza:

1ª fila 1. Pedro Acosta 1:43.018

GasGas 2. Francesco Bagnaia 1:43.264

Ducati 3. Maverick Viñales 1:43.441

Aprilia 2ª fila 4. Enea Bastianini 1:43.539

Ducati 5. Brad Binder 1:43.661

KTM 6. Franco Morbidelli 1:43.828 Ducati 3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:43.998

Ducati 8. Marco Bezzecchi 1:44.073

Ducati 9. Marc Marquez 1:42.868

Ducati 4ª fila 10. Alex Marquez 1:44.263

Ducati 11. Jorge Martin 1:44.303

Ducati 12. Fabio Quartararo 1:44.497

Yamaha 5ª fila 13. Raul Fernandez 1:44.122

Aprilia 14. Jack Miller 1:44.193

KTM 15. Aleix Espargaró 1:44.202

Aprilia 6ª fila 16. Johann Zarco 1:44.302

Honda 17. Joan Mir 1:44.498

Honda 18. Augusto Fernandez 1:44.547

GasGas 7ª fila 19. Alex Rins 1:44.552

Yamaha 20. Luca Marini 1:44.648

Honda 21. Takaaki Nakagami 1:44.886

Honda 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:45.422

Aprilia 23. Remy Gardner 1:45.594

Yamaha