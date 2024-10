MotoGP Sprint Motegi: Bagnaia super con brivido finale, Martin senza passo. Come cambia la classifica piloti

La Sprint del Gp del Giappone ha regalato l'ennesimo acuto di Pecco Bagnaia che beneficia della caduta di Acosta nel finale e rimonta 6 punti su Martin solo quarto

Il solito grande ragioniere Pecco Bagnaia alla fine ha vinto alla grande la Sprint del Gran Premio del Giappone. Pecco ha aspettato il momento propizio che gli è stato consegnato su un vassoio d’argento quando Pedro Acosta si è steso a tre giri dalla fine quando sembrava lanciato verso la vittoria. Un successo che vale al campione del mondo un’altra piccola rimonta su Jorge Martin oggi un po’ scarico, solo quarto al traguardo davanti a Morbidelli e Di Giannantonio.

Sprint Gp Giappone, la chiave: la caduta di Acosta, il brivido di Pecco

La chiave della gara è stata la caduta di Pedro Acosta. Nel finale il rookie spagnolo dopo la pole sembrava lanciato verso la vittoria dopo aver passato Bagnaia che era scattato meglio di lui dalla prima fila. Ed invece il giovane pilota della Ktm ha ancora dimostrato di essere acerbo stendendosi per l’ennesima volta in questa stagione.

Non si è fatta scappare questa opportunità Francesco Bagnaia che si è involato verso la vittoria anche se con un brivido nel finale quando con un grande vantaggio su Bastianini e Marquez ingarellati per il 2° posto, si è fatto rimontare tutto il vantaggio vincendo quasi in volata. Dopo la gara i tecnici Ducati hanno spiegato che Pecco ha dovuto correre con una mappatura al risparmio, soprattutto nel finale.

Questo non gli ha impedito di portare a casa la vittoria numero 6 in una Sprint Race e rimontare altri 6 punticini a Jorge Martin che oggi nonostante una grande partenza, dall’11° al 5° posto, non aveva il passo per stare con i primi davanti, passato anche da Marquez in avvio di gara.

Rivedi la cronaca della Sprint di Motegi

La nuova classifica mondiale piloti dopo la Sprint in Giappone

1 J. Martin Ducati 372 2 F. Bagnaia Ducati 357 3 E. Bastianini Ducati 300 4 M. Marquez Ducati 295 5 P. Acosta KTM 181

MotoGP, domani si replica a Motegi col GP del Giappone

Domani a Motegi è in programma il Gran Premio del Giappone, la gara lunga che vedrà ancora una volta Pedro Acosta partire in pole davanti a Bagnaia. Martin sarà di nuovo costretto a rimontare dall’11° piazza così come Marquez 9°. Sarà un’altra levataccia con appuntamento alle 7 ora italiana. Dopo il Giappone, il Circus della MotoGP farà tappa in Australia, Thailandia, Malesia e chiuderà a Valencia.

Calendario completo MotoGP