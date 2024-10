MotoGP Motegi, Bagnaia spiega la scelta dell'ultimo giro. Martin: "Sabato da incubo". Bastianini-Marquez che duello

Pecco Bagnaia analizza la vittoria della Sprint del Gp del Giappone specie il brivido finale, così come Bastianini e Marquez ripercorrono il duello e Martin spiega come mai ha fatto tanta fatica a Motegi

Sono ora 15 i punti che dividono Francesco Bagnaia e Jorge Martin nella classifica mondiale piloti MotoGP. Pecco ha vinto un’altra Sprint Race quella di Motegi nel week end del Gran Premio del Giappone rosicchiando altri 6 punti a Jorge Martin che oggi ha vissuto un sabato difficile dopo la caduta nelle qualifiche, l’11° posto in griglia e una rimonta riuscita a metà. Pecco e Martinator hanno spiegato le loro scelte in gara mentre Bastianini e Marquez sono tornati sul duello che ha animato gli ultimi due giri della Sprint.

Sprint Gp Giappone, Bagnaia e quel rallentamento finale

Francesco Bagnaia ha vinto la Sprint di Motegi. Pecco ha centrato la terza vittoria consecutiva in una Sprint Race dopo Misano 2 e Mandalika. Quella che una volta era un suo punto debole è diventato in questa stagione un punto di forza, sei vittorie nelle ultime 10 gare veloci: “Lavoro sempre su quello in cui posso migliorare – spiega il campione del mondo – la Sprint non entra nelle mie corde ma ci ho lavorato tanto e sono riuscito a migliorare”.

Bagnaia ha spiegato la sua gara, dietro Acosta fino alla caduta dello spagnolo ma anche quel suo rallentare nel finale, forse troppo, che ha permesso a Bastianini e Marquez di rientrargli in scia con un arrivo quasi in volata. Ma per Pecco era tutto calcolato: “Gara complicata, le condizioni non erano delle migliori, abbiamo sacrificato un po’ di prestazione per capire quale moto utilizzare. Pedro andava davvero forte, oltre i miei limiti, stava facendo un ritmo incredibile, ecco perchè domani potrà vincere. Nel finale avevo oltre un secondo su Enea, ho rallentato perchè c’erano delle gocce d’acqua e non volevo rischiare, era importante fare punti oggi“.

Martin spiega il suo sabato da incubo: “Non volevo rischiare”

Caduto in qualifica, partito 11° e arrivato quarto. Jorge Martin ha contenuto le perdite in un sabato complicato. Lo spagnolo leader del Mondiale è stato autore di una grande partenza bruciando 6 moto alla prima curva ma poi ha faticato a stare davanti coi migliori, ripassato da Marquez ha finito per beneficiare del ritiro di Binder e della caduta di Acosta per arrivare quarto contendendo a 6 punti i punti rimontati da Bagnaia.

Martin spiega così il suo sabato difficile in trincea: “è stato complicato, ho pagato in gara quell’errore in qualifica. ;i è mancata un po’ di fiducia quando ha cominciato a piovigginare. La partenza è stata fantastica ma non era facile con queste condizioni miste di bagnato, io chiudevo troppo, ho visto che Marc le faceva meglio, ma non volevo rischiare di cadere un’altra volta, vedi quello che è successo ad Acosta. Comunque per domani ho visto delle cose che ci possono aiutare”.

MotoGP, Bastianini e Marquez spiegano il loro duello finale

A rendere più piacevole l’alzarsi presto dei tanti appassionati di MotoGP è stato sicuramente il duello che Enea Bastianini e Marc Marquez ci hanno regalato nel finale della Sprint. Soprasso e controsorpasso con la “Bestia” che alla fine con una staccatona in curva 10 al penultimo giro ha avuto la meglio sullo spagnolo.

Bastianini giudica così il duello ma anche l’aver finito in scia a Bagnaia, come a Mandalika, ma senza troppi rammarichi: “Non piace a nessuno essere sorpassati, quando mi ha passato Marquez ci ho messo qualcosa in più per tornargli davanti e ci sono riuscito. Vittoria? Nell’ultimo giro ho cercato di fare qualcosa in più per evitare che Marquez mi riprendesse, sono sicuro che Pecco ha amministrato davanti perchè c’era qualche gocciolina d’acqua, non so quanto sia stata una rimonta vera e propria, certo con un giro in più avrei potuto vincere…”

Marquez ripercorre il duello con Bastianini senza troppe recriminazioni: “L’ho passato alla nove, lui alla dieci aveva l’interno, abbiamo fatto un po’ di motocross style ma ad un certo punto ho visto che lui era messo meglio e all’ultimo giro andava troppo forte per provare a ripassarlo. Abbiamo la velocità per fare bene, anche in qualifica siamo andati forte peccato per la notifica della cancellazione del tempo in ritardo. Ho fatto una bella Sprint in rimonta, la moto c’era, ovviamente partendo dal 9° posto non avevo le gomme per andare più forte, lì ho pagato nel duello con Bastianini”.

