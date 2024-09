MotoGP pagelle Indonesia: Martin si riscatta, Bagnaia in difesa, Bastianini esagera. Nuova classifica piloti

Il Gp di Indonesia ha visto la riscossa di Jorge Martin che domina la gara mentre Bagnaia riesce a risalire dopo una gara difficile, ritirati anche dalla lotta mondiale a questo punto Bastianini e Marquez. Come cambia la classifica

Un dominio lungo 27 giri quello di Jorge Martin che riscatta a 24 ore di distanza la caduta della Sprint. Pecco Bagnaia fatica tantissimo con le medie sulla sua Ducati come era stato nelle prove ma riesce come spesso gli capita a limitare i danni. Peccato per la caduta di Enea Bastianini. Vediamo come cambia la classifica mondiale piloti.

Gp Indonesia pagelle:

Francesco Bagnaia 7 : il solito Pecco che sa aspettare, sa tirare quando è il momento, sa accontentarsi. Esce dall’Indonesia con 3 punti recuperati su Martin tra Sprint e gara e su un terreno su cui lo spagnolo sembrava di molto migliore è già tanto. Resta il dubbio che questa Ducati GP24 riesca a metterla a punto meglio e da subito Martinator. E Pecco quando non è al meglio fatica sempre un po’ di più a carburare.

: il solito Pecco che sa aspettare, sa tirare quando è il momento, sa accontentarsi. Esce dall’Indonesia con 3 punti recuperati su Martin tra Sprint e gara e su un terreno su cui lo spagnolo sembrava di molto migliore è già tanto. Resta il dubbio che questa Ducati GP24 riesca a metterla a punto meglio e da subito Martinator. E Pecco quando non è al meglio fatica sempre un po’ di più a carburare. Jorge Martin 10 : riesce a fare quello che avrebbe fatto anche ieri senza quell’errore allo start. Implacabile Jorge quando è sicuro di se, cosa che ogni tanto non capita. Ma non era oggi il giorno. Ha una ventina di punti di margine a 5 gare dalla fine. Non sono tanti ma non sono nemmeno pochi.

: riesce a fare quello che avrebbe fatto anche ieri senza quell’errore allo start. Implacabile Jorge quando è sicuro di se, cosa che ogni tanto non capita. Ma non era oggi il giorno. Ha una ventina di punti di margine a 5 gare dalla fine. Non sono tanti ma non sono nemmeno pochi. Enea Bastianini 5: non sempre il finale a tutta della Bestia può ripagare. A Misano 2 era andata bene, ieri anche, oggi molto bene. In trance da rimonta ha provato a prendere Acosta ma ha spinto troppo e finito nella ghiaia. Un peccato perchè forse esce definitivamente dalla lotta mondiale.

Marc Marquez 5,5 : non a suo agio come ieri anche prima che il suo motore andasse arrosto. Ma in generale meno in palla rispetto a Misano.

: non a suo agio come ieri anche prima che il suo motore andasse arrosto. Ma in generale meno in palla rispetto a Misano. Morbidelli e Bezzecchi 7 : hanno fatto una grande gara, avrebbero meritato il podio.

: hanno fatto una grande gara, avrebbero meritato il podio. Pedro Acosta 8 : al netto del giallo e dell’investigazione sulla pressione delle gomme finalmente non cade, finalmente non cala nel finale, finalmente la Ktm sta al suo passo. Insomma finalmente Pedro!

: al netto del giallo e dell’investigazione sulla pressione delle gomme finalmente non cade, finalmente non cala nel finale, finalmente la Ktm sta al suo passo. Insomma finalmente Pedro! Jack Miller 2: come una palla da bowling fa strike alla partenza buttando via gli inconsapevoli birilli Alex Marquez, Marini ed Espargaro. L’ombra del pilota che è stato…

Rivedi la cronaca del GP di Indonesia

Come cambia la classifica piloti MotoGP dopo il GP di Indonesia

1 J. Martin Ducati 366 2 F. Bagnaia Ducati 345 3 E. Bastianini Ducati 291 4 M. Marquez Ducati 288 5 P. Acosta KTM 181

MotoGP, altra gara, altra levataccia: si va a Motegi, GP Giappone

Non si ferma più questo pazzo Mondiale MotoGP. Back to back to back per il Motomondiale che dopo Misano 2 e l’Indonesia è pronto a fare subito le valigie per volare a Motegi dove nel prossimo fine settimana si correrà il Gran Premio del Giappone. Siamo verso lo sprint di fine stagione, mancano ancora solo 5 gare alla fine.

Calendario completo MotoGP