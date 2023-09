MotoGp, GP India: info, orari sprint e gara, dove vederlo in diretta Tv e Streaming

MotoGp, dove vedere la prima edizione del Gran Premio di India in Tv e streaming online. Info e programma completo

23-09-2023 11:04

Il Motomondiale approda per la prima volta in assoluto su suolo indiano, prima assoluta per il Gran Premio di India in scena nel weekend sul Buddh International Circuit, che in passato ha ospitato la Formula Uno tra il 2011 e il 2013. Entriamo nel dettaglio del programma completo, con gli orari di sprint e gara della domenica, e tutte le info per vedere il Gp in diretta Tv e streaming online.

Dove vedere il Gp d’India di MotoGp in diretta Tv e streaming

Il Gran Premio d’India, alla prima edizione in MotoGp, sarà trasmesso in diretta Tv sul canale 208 di Sky e in chiaro su TV8, dove verrà reso visibile l’intero weekend. La telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini vi accompagnerà nel corso della sprint di oggi, sabato 23 settembre, e della gara domenicale, entrambe in agenda alle ore 12.00 (ora italiana).

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW Tv, ma anche sul portale ufficiale di TV8, che consentirà a tutti gli appassionati delle due ruote di guardare le sessioni del Gp d’India live in streaming gratis online. Archiviate le qualifiche di questa mattina, con la pole position di Marco Bezzecchi, sale l’attesa per il Gran Premio in calendario il 24 settembre, in un momento delicato della corsa al Mondiale.

MotoGp India, il programmo completo: orari di sprint e gara della domenica

Palinsesto Sky al completo per il Gran Premio d’India, tra le qualifiche andate in scena alle 7.45 e una sprint che attende un meteo più cauto, a 24 ore dalla gara di domenica, che vedrà sicuramente protagonisti i piloti italiani: ce ne sono ben tre, infatti, nelle prime quattro posizioni.

Il programma completo del Gp d’India, con orari di sprint e gara:

Sprint MotoGp sabato ore 12.00

Gara MotoGp domenica ore 12.00

MotoGp, la griglia di partenza del Gp d’India

Pole per Marco Bezzecchi su Ducati Mooney VR46, con Jorge Martin e il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia a chiudere la prima fila del Gp d’India. Tripla frattura alle costole per lo sfortunato Alex Marquez, dichiarato “unfit” non avendo partecipato al Q2 delle qualifiche. Il fratello Marc, invece, ha fatto valere la sua esperienza su un circuito completamente inedito, centrando la sesta casella in vista della gara domenicale.