MotoGP, GP India: poker Ducati, Bezzecchi si prende la pole davanti a Martin e Bagnaia

Quattro Ducati ai primi 4 posti delle qualifiche del Gran Premio di India MotoGP con la pole di Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martin, il leader del mondiale Bagnaia e Luca Marini

Ultimo aggiornamento 23-09-2023 09:09

Il dominio delle Ducati in MotoGP continua e si estende anche al GP d’India sul nuovissimo circuito di Buddh. Quattro Desmosedici si sono prese le prime 4 posizioni in qualifica. Il più veloce confermando l’approccio buono col circuito indiano sin dalle libere è Marco Bezzecchi (Mooney VR46) che si è preso la pole position in 1:43.947 davanti a Jorge Martin (Pramac) e Pecco Bagnaia (Ducati ufficiale), questi ultimi ma anche Bez chissà, in lotta per il mondiale.

Ad un passo dalla seconda fila, 4° Luca Marini (Mooney VR46). A completare la seconda fila le Honda Factory di Joan Mir e Marc Marquez. Quest’ultimo è anche scivolato senza conseguenze a fine sessione. Attimi di paura in Q1 per una rovinosa caduta del fratello Alex Marquez che per accertamenti è stato portato al centro medico del circuito per la grossa botta alla spalla destra e non ha preso parte al Q2. Terza fila per la Ducati Pramac di Johann Zarco, per la Yamaha di Fabio Quartararo e per l’Aprilia di Maverick Vinales.

GP India MotoGP: le qualifiche, i tempi

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Marco Bezzecchi Ducati 1:43.947 2 Jorge Martin Ducati +0.043 3 Francesco Bagnaia Ducati +0.256 4 Luca Marini Ducati +0.268 5 Joan Mir Honda +0.507 6 Marc Marquez Honda +0.522 7 Johann Zarco Ducati +0.568 8 Fabio Quartararo Yamaha +0.777 9 Maverick Viñales Aprilia +0.794 10 Aleix Espargaro Aprilia +0.803 11 Raul Fernandez Aprilia +1.247 12 Alex Marquez Ducati DNS