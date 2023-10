Motogp, Gp Indonesia sulla pista di Mandalika: info, orari, dove vederlo in tv e in streaming

Tutto pronto per l'ennesimo atto del duello in classifica tra Bagnaia e Martin distanti solo 3 punti con la notizia dell'ufficialità di Marquez in Ducati nel Team Gresini: info, orari in Italia e dove vedere la gara sulla pista di Manfalika

12-10-2023 14:45

Dopo una settimana di pausa, torna il Mondiale MotoGP sempre più avvincente. I piloti affrontano il quindicesimo atto del campionato, si corre il Gran Premio di Indonesia sul circuito di Mandalika. Continua serrato il duello per il titolo iridato tutto made in Ducati tra Francesco Bagnaia, a secco di vittorie da quattro gare, e Jorge Martin in grande rimonta: Pecco è davanti in classifica ma con soli tre punti di vantaggio sullo spagnolo attualmente in ottimo stato di forma.

Proprio alla vigilia del week end intanto è arrivata la notizia dell’ufficialità dell’approdo di Marc Marquez in Ducati nel Team Gresini. Sarà quindi un fine settimana particolarmente intenso. Si inizia venerdì 13 ottobre con le libere e le pre-qualifiche. Sabato, invece, testa alle qualifiche ufficiali e, infine, alla Sprint Race. Domenica sarà il momento della gara alle 9 del mattino.

GP Indonesia, dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Indonesia inizia venerdì 13 ottobre e termina domenica 15 ottobre. L’intero weekend della MotoGP sarà visibile in diretta tv su SkySport MotoGp, al canale 208, ma anche su Sky Sport Uno, al canale 201. Inoltre, sarà possibile seguire la Sprint Race di sabato e le qualifiche in chiaro e in maniera gratuita anche su TV8, mentre la gara di domenica sarà disponibile in differita.

La gara sarà disponibile anche in streaming sull’app di SkyGo scaricabile su pc, tablet o smartphone ed è riservato ai clienti abbonati a Sky. Infine, c’è anche il servizio gratuito di TV8.

I dettagli del circuito

Il circuito di Mandalika, che ospiterà il quindicesimo atto del Motomondiale, è situato a Lombok, in Indonesia. Il primo Gran Premio di MotoGP su questo tracciato è stato ospitato lo scorso anno, dove ha avuto la meglio Oliveira seguito da Quartararo e Zarco: Bagnaia, invece, ha terminato la gara in quindicesima posizione. Il tracciato è lungo 4,3 km ed è composto da 17 curve, di cui 11 a destra e 6 a sinistra.

Resta un’incognita la condizione meteorologica, dato l’alto tasso di umidità, il forte vento e le temperature elevate, a cui si aggiunge il rischio di acquazzone. Di fatto, lo scorso anno, la gara venne disputata nel mese di marzo e fu soggetta a dei ritardi proprio a causa del maltempo. In virtù di quanto accaduto, in questo mondiale si è scelto di spostare la data in Indonesia nel mese di ottobre, proprio per non approssimarsi in queste difficoltà.

Fonte: Virgilio Sport

Gp Indonesia MotoGP: Il programma del weekend, info e orari

Venerdì 13 ottobre

FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

FP2 Moto3: 7:15-7:50

FP2 Moto2: 8:05-8:45

P MotoGP: 9:00-10:00 Sabato 14 ottobre

FP3 Moto3: 2:40-3:10

FP3 Moto2: 3:25-3:55

FP2 MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-5:30

Qualifiche Moto3: 6:50-7:30

Qualifiche Moto2: 7:45-8:25

Sprint MotoGP: 9:00 Domenica 15 ottobre

Warm-Up MotoGP: 4:40-4:50

Gara Moto3: 6:00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00