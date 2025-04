MotoGP, Gp Spagna 2025 Jerez: info, orari e dove vederlo in tv. Bagnaia contro lo strapotere di Marquez

La MotoGp fa scalo in Spagna per il quinto appuntamento del Mondiale, il primo in Europa. Marc Marquez gioca in casa, ma a Jerez Bagnaia si esalta: Pecco a caccia del poker

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La MotoGp fa finalmente scalo in Europa dopo aver girato il mondo. Il quinto appuntamento del Mondiale va in scena a Jerez, dove di corre il Gran Premio di Spagna. Si gioca in casa degli spagnoli, quindi in primis dei fratelli Marquez in vetta al mondiale, Marc davanti ad Alex, ma anche circuito che esalta le caratteristiche di Bagnaia che si è aggiudicato le ultime tre edizioni della gara e punta al poker per dare un segnale forte nella lotta interna Ducati. Vediamo dunque a che ora e dove vedere il Gp di Spagna 2025 con tutti gli appuntamenti di libere, qualifiche, Sprint e gara.

Bagnaia sfida i fratelli Marquez a Jerez

La classifica piloti vede Marc Marquez in testa lanciatissimo dopo 7 vittorie nelle 8 corse fin qui disputate. Alle sue spalle il fratello Alex e Bagnaia. Ma Jerez è pista particolare. Il leader del Mondiale non vince sul circuito di casa dal 2019, Pecco invece non ha avuto rivali nelle ultime tre edizioni. Non solo: Jerez rievoca brutti ricordi allo spagnolo, che nel 2020 si ruppe l’omero destro andando poi incontro a quattro operazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Entrambi, dunque, sono mossi dalla voglia matta di imporsi. Marc, che ha vinto tre Gp su quattro in questa stagione, è tornato al top e punta al riscatto; Pecco cerca conferme mettendo nel mirino il secondo successo stagionale. Nel mezzo Alex Marquez, che non è ancora salito sul gradino più alto del podio ma sta avendo una continuità di rendimento impressionate. Non prenderà parte alla gara il campione in carica Jorge Martin appena dimesso dall’ospedale di Doha, dopo l’ennesimo infortunio, il terzo in pochi mesi, colpito dalla moto di Fabio Di Giannantonio in occasione del suo esordio stagionale in Qatar.

Le caratteristiche del circuito e il programma

Il Gran Premio di Spagna si svolge sul circuito Ángel Nieto di Jerez de la Frontera, dove a detenere il record di successi è sempre il mito Valentino Rossi. Nessuno come il Dottore, capace di imporsi ben sette volte sulla pista inaugurata nel 1985 (ma il primo Gp si è svolto due anni dopo) e che, quindi, spegne proprio quest’anno 40 candeline. Sul gradino più basso del podio figura anche un altro italiano: Pecco Bagnaia, che ha vinto in tre occasioni ed è anche detentore del record sul giro. In caso di successo, il torinese acciufferebbe l’australiano Mich Doohan a quota quattro.

La pista andalusa, molto amata dai piloti, è lunga 4.423 metri e vanta 13 curve, di cui otto a destra e cinque a sinistra. La più impegnativa è senza dubbio la numero 6, dedicata a Dani Pedrosa: ci si arriva subito dopo aver affrontato il rettilineo più lungo del circuito (607 metri). Occhio anche altre due curve, la 1 e la 13, quest’ultima intitolata a Jorge Lorenzo.

Venerdì 25 aprile

Prove libere 1 ore 10;45

Pre qualifiche ore 15:00

Sabato 26 aprile

Prove libere 2 ore 10:10

Qualifiche ore 10:50

Gara Sprint ore 15:00

Domenica 27 aprile

Gara ore 14:00

MotoGP Spagna: dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta integrale ed esclusiva da Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky. Come sempre, gli abbonati alla pay-tv satellitare potranno seguire in streaming tutti gli eventi legati al lungo weekend della MotoGp facendo ricorso all’app Sky Go, che è disponibile su pc, smartphone e tablet.

L’alternativa è rappresentata dalla piattaforma NOW. Dalle qualifiche fino alla Sprint, gli appassionati delle due ruote avranno la possibilità di vedere le sessioni in chiaro anche su TV8 (in streaming sul sito di TV8), mentre sulla stessa emittente la gara sarà visibile in differita domenica 27 aprile a partire dalle 17:00 (in differita anche le gare di Moto3 e Moto2).